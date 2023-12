El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, ha hablado en 'TRECE Al Día' tras la clausura de la memoria anual de actividades de la Iglesia. El también arzobispo de Barcelona ha valorado los datos que se desprenden del documento, correspondientes al año 2022, donde se revela que la Iglesia atiende y ayuda a casi 4 millones de personas desfavorecidas. "Es un momento para dar gracias a la gente que colabora porque el número de contribuyentes ha aumentado, esto sí que se contabiliza voto por voto, son datos reales", explica el cardenal. Con esta memoria anual, la segunda presentada en este año, se realiza un ejercicio de transparencia con el que la Iglesia explica cómo invierte los recursos que los católicos destinan de forma libre y voluntaria, no sólo a través de la 'X' de la asignación tributaria. "Nos gusta vivir la trasparencia, lo que recibimos lo contabilizamos y explicamos en qué lo gastamos", asegura el presidente de la Conferencia Episcopal.

El cardenal Juan José Omella tampoco se olvida de la situación de pobreza que atraviesa el país. Son más de tres millones de personas las que se encuentran baja el umbral de la pobreza severa. "No hay que olvidarnos de la pobreza, del que no tiene casa, pero tampoco de la pobreza cultural, a esa persona se la puede engañar fácilmente al no tener recursos para salir adelante", asegura el presidente de la CEE. El purpurado también ha hecho referencia a otro tipo de pobreza que inunda en la sociedad: la pobreza espiritual, que conlleva el perder la esperanza y la desilusión. "En esos mundos incide la Iglesia, dando esperanza a través de una fe, no somos un camión para que nos utilicen, estamos trabajando para ir a un mundo mejor. Se que tengo una casa, unos amigos, unos familaires y un Dios que me espera, necesitamos tanto la esperanza", añade el cardenal.

El presidente de la Conferencia Episcopal ha querido despedirse mandando un mensaje de esperanza a la sociedad. Mirando a la Navidad, cada vez más cerca, el cardenal ha realizado una llamada de atención para "mirar más al pequeño y al pobre, como enseña el Papa Francisco en sus catequesis". "Nos encontramos con el nacimiento que cambia la historia, un niño que nace en una cueva de pastores. Con una madre y un padre sencillos, emigrantes, que bajan de Nazaret a Belén. En esa fragilidad los primeros que lo encuentran son los pastores, esos son los que reciben la ternura y el cariño de Dios. Cuando nos encontramos sirviendo a lo más frágil, nuestra vida cambia, nos volvemos más humanos. Ojalá la sociedad mire más al pequeño y al pobre, como nos enseña el Papa Francisco. En el pobre y en el pequeño encontramos la esperanza. Aceercaros a la cueva de Belén que allí encontraréis la esperanza", ha sentenciado el cardenal.