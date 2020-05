La Brecha Digital: Cuando estudiar desde casa no es posible

Con el confinamiento se ha establecido una nueva forma de estudiar utilizando las nuevas tecnologías, un sistema que trae consigo consecuencias y ha puesto de nuevo encima de la mesa de nuevo la existencia de una brecha digital que permiten que unos niños puedan estudiar con estos sistemas y otros no. La Asociación española de fundaciones y los propios centros escolares reparten dispositivos para luchar contra las desigualdades tecnológicas.

En "TRECE al día", hablamos con Fernando Morión, psicopedagógo del Departamento de Educación de la Fundación Secretariado Gitano, una entidad que ha dado servicio a los niños que no podían estudiar desde casa. "Lo primero que realizamos fue un diagnóstico a través de encuestas telefónicas para conocer cómo estaba afectando esta situación a las familias gitanas. En paralelo, adaptamos las actividades que desarrollamos normalmente para poder seguir poniéndolas en marcha". Una gran iniciativa, que necesita ser completada con otras acciones. Fernando explica en TRECE que "esta crisis ha puesto en evidencia una crisis digital en una comunidad que de un día para otro tenía que ser digital porque la situación lo requería. Hay que seguir ofreciendo respuestas y dando coberturas a las demandas que las familias están teniendo. Porque estamos viendo una desigualdad que es otro motivo de exclusión para esas familias que ya de por sí estaban apartadas, provocando que se queden atrás. Hay que seguir dotando de herramientas y de dispositivos tecnológicos a aquel alumnado que no lo tenga para que no se vea excluido".

Sobre cómo ha evolucionado la demanda, señala que "en un primer momento detectamos que más de un tercio no tenían ningún dispositivo electrónico, mientras que un 40% tenían datos limitados. Además, cuando se habla de brecha digital no es sólo que no haya acceso, sino que no se conocer el uso". Una situación que no ha cambiado en muchos casos como concluye Fernando Morión.