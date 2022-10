"No he bebido mucho, solo un par de copas de ron y de ginebra": nos adentramos en un control masivo de tráfico

"No puede hacer el test de alcoholemia, soy asmática", "no he bebido nada, me encuentro perfectamente, ¿me puedo ir?", "tengo el permiso de circulación en regla, pero no lo llevo encima". Estas son solo algunas de las excusas que se escuchan durante un control de alcohol y drogas que lleva a cabo la Guardia Civil.

"Que te pare la Guardia Civil no es una faena, te puede salvar la vida"

Un equipo de 'TRECE Al Día' se adentra en un control masivo de alcohol y drogas de la Guardia Civil de Tráfico. El dispositivo, compuestos por 21 agentes de la Benemérita estuvo activo durante más de 4 horas.

En este tiempo, los agentes sancionaron a 41 personas. Algunas de ellas duplicaban o triplicaban la tasa de alcohol permitida, por lo que se enfrentan a un delito; otro joven dio positivo en cocaína y marihuana y un hombre circula sin el carnet de conducir.

"Yo me encuentro perfectamente", dice una joven que después dio en la prueba de alcoholemia un resultado de 0,55 mg en sangre. "A muchos de ellos les salvamos la vida, aunque crean que les hacemos una faena", afirma Juan José Antelo, teniente de la Guardia Civil de Tráfico.