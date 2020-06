La batalla de Waterloo cumple 205 años ¿Qué sabes de ella?

Esta semana, regresa a "TRECE al día" "La Trastienda de la Historia" con el historiador Emilio Sáenz-Francés, y lo hace celebrando el 205 aniversario de la batalla de Waterloo que enfrentó a tropas francesas contra las holandesas, británicas y alemanas y que, tras la derrota de Francia, supuso el final de Napoleón. Pero, ¿por que perdió Bonaparte? ¿Sabías que en 1815 también hubo que confinar a la población por un volcán en erupción en Indonesia? Un hecho que pudo ser el causante de la derrota de Napoleón. La erupción del volcán Tambora provocó unas condiciones meteorológicas que afectaron a ambos ejércitos. Emilio Sáenz- Francés recuerda que "pocos meses más tarde, unos amigos que se confinan en ese verano de 1816 crean la novela Frankestein. Todo eso nace de esas condiciones tan particulares que provocaron miles de muertos además de la derrota de Napoleón Bonaparte". Y es que, además de arrasar vidas, la erupción de Tambora en 1815, dos meses antes de la batalla de Waterloo, provocó un enfriamiento global en los próximos tres años y fuertes lluvias que jugaron en contra de la estrategia de Napoléon Bonaparte.

Junto a la batalla de Waterloo, el historiador analiza el movimiento de protesta contra diferentes estatuas que se está viviendo estos días alrededor del mundo. "Siguiendo en Bélgica, podemos hablar del rey Leopoldo II, padre de la colonización de lo que hoy es la República Democrática del Congo que fue brutal incluso para los parámetros de la época. Después en Bélgica se suavizó su figura, pero es extraño que no se hiciera un análisis crítico de este personaje. Si saltamos a EEUU, Cristobal Colón es celebrado como un marino que cambió el rumbo de la historia, aunque es verdad que fue mal gestor como gobernador de la española. Estamos viviendo la vuelta al viejo sur, desde "Lo que el viento se llevó" hasta los monumentos que conmemoran a los líderes cofederados, como el general Robert Lee, del que se destacó su actitud caballeresca durante y después de la guerra, pero es verdad que él estaba en el bando que defendía la continuidad de la esclavitud. ¿Qué es lo malo de estas protestas? Que pierden el matiz del análisis histórico de cómo hay que adaptar estos monumentos a los tiempos modernos".

Sobre la polémica con "Lo que el viento se llevó" señala que es una gran obra que se debe estudiar desde diferentes aspectos pero "no creo que sea un canto al racismo. Hattie McDaniel se llevó un Óscar por su personaje de Mami en la película. Es verdad que no pudo sentarse con el resto del elenco en la ceremonia, pero no por culpa de la película. Yo creo que más que actuar por mareas es necesario hacer una sensibilización y dar voz a esta situaciones", concluye Emilio Sáénz-Francés.