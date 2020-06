Badiola: "El hallazgo de la dexametasona demuestra que no será difícil encontrar tratamientos para la COVID"

El Reino Unido ha anunciado que el tratamiento con dexametasona puede reducir la mortalidad en los pacientes más graves de la COVID-19 hasta en un tercio. Un primer paso muy esperanzador que en "TRECE al día" analizamos con Juan José Badiola, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza. "Es un paso importante porque pone en evidencia que no va ser tan difícil encontrar fármacos que si no traten de forma completa la enfermedad, ayuden a tratarla".

Badiola señala en TRECE que la "dexametasona es un fármaco muy utilizado en medicina animal y medicina humana, y sobre todo interviene en los casos muy graves que puede desembocar en la muerte, lo que es positivo porque puede ayudar a salvar vidas". Sobre los nuevos casos detectados en el mercado de Pekín, el doctor señala que "más que una segunda oleada, es un rebrote de gran trascendencia, detectado en el mercado más importante de Pekín. Eso tiene mucha relevancia, porque muchas personas compraban allí. Por lo que la capacidad de expansión es bastante notable. China creía que había controlado el virus, cuando desgraciadamente no es así. ¿Puede pasar en otros países? Sí, puede pasar. Tenemos que procurar minimizar al máximo los rebrotes, y eso es responsabilidad de todos. No hay que precipitarse, y esto es una llamada de atención para que asumamos la situación de forma calmada y evitando que surjan estos rebrotes que pueden tener malas consecuencias".

Sobre si es posible que el virus haya llegado a China a través de un salmón, Badiola señala que "soy bastante escéptico ante esta teoría de las autoridades chinas. Hasta ahora no está descrita la contaminación alimentaria. Este virus no afecta a los peces o reptiles, pero no puede descartarse que alguien haya tosido o estornudado sobre esta plancha de pescado. Pero decir que eso procede de una exportación es un poco arriesgado. Además, no se ha demostrado hasta ahora que los alimentos sean capaces de transmitir este virus, se trata de una contaminación por vía respiratoria no digestiva".

En relación a la situación de la pandemia en nuestro país, Juan José Badiola explica que "está en fase de remisión, pero el virus sigue circulando, el problema no está solucionado. Hay que llamar a la gente a la precaución y responsabilidad. El sistema sanitario está más preparado y ahora sabemos más de él, pero es una cuestión de responsabilidad individual, es decir mantener la distancia de seguridad y usar mascarillas, con esas dos medidas se avanzará mucho".

Juan José Badiola explica por ello que, a nivel personal, él va a evitar las concentraciones de mil personas porque en ellas será muy difícil mantener la distancia de seguridad. "A una playa sí que iría, creo que autoridades y hoteleros están tomando muchas precauciones, y el esfuerzo debe servir para algo". Badiola añade que debemos mantenernos en concentraciones limitadas y señala que no ve motivos para el rechazo a turistas madrileños o catalanes en otra parte de España.