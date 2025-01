El aviso de una española en Estados Unidos: este sería el precio del aceite de oliva si Trump sube los aranceles a España

Un día después de que Donald Trump tomara posesión y regresara a la Casa Blanca, sus declaraciones sobre España han sido noticia. El presidente de Estados Unidos confundió a nuestro país con un miembro de los BRICS (potencias emergentes) y, por ello, amenazaba con subidas de aranceles por su "baja" aportación a la OTAN.

Este comentario de Trump fue la respuesta a una pregunta realizada por David Alandete, corresponsal de COPE y TRECE en Washington, quien asegura que, viéndole la cara durante su respuesta, no es que se hubiera confundido, sino que más bien apostaría por un comentario intencionado para mostrar su disconformidad con la aportación que hace España a la OTAN: "España está muy abajo. ¿Es una nación BRICS? ¿Sabes lo que es una nación BRICS? Lo descubrirás".

"Trump es un negociador nato"

El economista y agricultor Javier Santacruz explica en TRECE cómo nos puede afectar si esta amenaza que ha lanzado Trump se hace realidad: "El aceite y el vino son los dos productos más importantes de exportación de España frente a Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que España registra un déficit comercial con Estados Unidos, es decir, que estamos importando más de lo que exportamos y, por tanto, lo que en este caso hace la administración de Trump es utilizar los aranceles para forzar las posiciones negociadoras. Trump es un negociador nato".

EFE / JIM LO SCALZO Donald Trump durante su toma de posesión.

Los productos que salen del campo y que se exportan a Estados Unidos podrían unos impuestos añadidos hasta del 100%, que es lo que le dice Trump al corresponsal de TRECE. Eso haría, en la práctica, inviable la venta de aceite de oliva español o de vino español en Estados Unidos. Javier destaca dos cuestiones importantes en este tema para saber si hay que preocuparse o no: “Por un lado, Trump es un negociador nato y la otra cosa es que un arancel del 100% es algo que, incluso con porcentajes más bajos, no está contemplado en las reglas del juego de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, la mayor parte de los contenciosos arancelarios de los últimos años se han resuelto favorablemente hacia Europa”, advierte. “Hay que tener en consideración que, en las primeras semanas, lo que va a intentar hacer Trump es forzar la negociación de aranceles, pero sobre todo lo que va a hacer es dejar claro quiénes tienen la posición de poder” y, en el caso de España, Estados Unidos tiene un superávit comercial de más de 9.000 millones de euros que “es lo que le va a permitir seguir tensando más la cuerda”.

¿Cómo afectaría una posible subida de aranceles?

María Suárez, española en Estados Unidos, cuenta que su familia de cuatro miembros consume un par de litros al mes: “Eso se traduce en que un litro cuesta 15 dólares de aceite de oliva virgen extra, pues a lo mejor gastamos 30 dólares en aceite al mes. Con la subida de los aranceles del 20%, a lo mejor estaríamos aumentando 6 dólares más”.

Alamy Stock Photo



Para los españoles, el aceite de oliva es un producto de primera necesidad y que está prácticamente en todas las cocinas y para el norteamericano es un producto que empieza a tener mercado: “El aceite de oliva está presente en todos los supermercados y el aceite de oliva español, sobre todo. Pero es verdad que, viendo cómo se puede presentar esto, puede que sí que pueda perder cuota de mercado con los norteamericanos o personas de otra procedencia, puesto que los aceites refinados y vegetales son mucho más baratos”, apunta María, aunque cree que estaba pérdida, de serlo, no sería significativa: “Todos los productos españoles son considerados como productos premium. Los principales consumidores somos los españoles y la gente más alto poder adquisitivo. Yo creo que el jamón no va a tener ningún problema porque el jamón sí que es algo muy premium y quien come jamón va a comer jamón más o menos caro”.