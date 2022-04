'La aventura de educar': por qué la nueva ley de la ESO va contra la excelencia académica

En esta nueva entrega de 'La aventura de educar' en 'TRECE al día', hablamos sobre la nueva ley de educación. El Consejo de Ministro ha aprobado este martes el Real Decreto de la ESO que detalla lo que deben aprender de forma obligatoria en toda España. En él se quitan las notas numéricas, los exámenes de recuperación y el límite de suspensos para pasar de curso. Se elimina la filosofía, desaparece el estudio cronológico de la historia e impregna la ideología del Partido Socialista. Frente a una cultura del esfuerzo y del trabajo se iguala a todo el mundo por abajo. No es una buena ley educativa la que no busca la excelencia.

El bachillerato de excelencia del IES San Mateo: un modelo

Horacio Silvestre, director del Instituto San Mateo de Madrid, nos explica qué aporta la educación de excelencia: "Elitismo tiene connotaciones negativas y revolución positiva, creo que es erróneo. Nosotros pretendemos un elitismo del conocimiento que no precisamente tenga que ven con la procedencia social de nuestros alumnos".

¿Qué consecuencias puede tener el pasar de curso con suspensos?: "Da miedo. La LOGSE ya convirtió los institutos en un lugar donde no se trasmitían conocimientos, un sitio anárquico. La consecuencia inmediata va a volver a ser estar hablando de esto en lugar de hablar de los que necesitan nuestros jóvenes. Esto desbarata la organización en la educación".

¿Hay que priorizar asignaturas científicas y eliminar otras de letras?: "La excelencia está directamente relacionada con la filosofía, el cristianismo, la historia... el privarles de ese conocimiento a los alumnos es un error y una pena".

Buenas prácticas educativas

La excelencia tiene mucho que ver con educar en la responsabilidad. ¿Cómo hacerlo? Nos habla de ello José Víctor Orón de la Fundación 'Up to you': "Hay gente que se piensa que la responsabilidad se educa pidiéndola, pero es un error. Hay gente que piensa que se educa la perfección cromática pidiéndole a un niño que traiga algo negro, pero esto no educa, sino que evalúa porque si el niño ya sabe lo que es negro te lo va a atraer, sino no. Trabajar la responsabilidad de la persona supone trabajar la interioridad del acto humano y la valoración del otro".