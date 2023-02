Así ha conseguido cita previa Francisca sorteando los cauces oficiales de la Seguridad Social: "Previo pago"

Conseguir una cita con la seguridad social es prácticamente misión imposible. Imagina que quieres jubilarte y no puedes hacerlo porque no te permite acudir a hacer el trámite o imagina que estás de baja y no puedes hacer los trámites para que la seguridad social te pague tu salario. Esto está ocurriendo. Un caos que está afectando a miles de personas en España.

Más de tres meses sin poder jubilarse

Amadeo es abogado y lleva tres meses y medio intentando tramitar su jubilación sin éxito. Ante la imposibilidad de hacerlo, llega a personarse ante la Policía Nacional. Ha explicado en TRECE cuál es su situación: “Llevo meses intentando conseguir cita previa, que es el primer paso para realizar trámites con la Administración. Llevo toda mi vida haciendo papeleos y se me da bien, pues aun así no he conseguido cita previa ni con la Seguridad Social ni con el Registro Civil de Zaragoza”.

Uno de los cauces que le facilitan para solicitar cita previa son un teléfono de pago: “Llamas, te tienen un montón de tiempo y te dice que no hay cita disponible. Pregunté a mi compañía cuánto me estaban facturando y me dijeron que 1,88 euros el minuto. Imagina cómo te sientes cuando te dan teléfonos que son de pagar y no te avisan”. La segunda vía para solicitar cita previa es la página web: “Del mismo modo te dicen que no hay citas disponibles”. Por lo que Amadeo se ha llegado a presentar “siete veces en las oficinas de la Seguridad Social”.

“Siento rabia porque solo me han querido para pagar impuestos”, explica Amadeo mientras recuerda que la Administración debe estar al servicio del ciudadano. Tres meses y medio después, Amadeo continúa sin poder jubilarse.

Sortea los cauces oficiales y consigue cita previa en dos días

Por otro lado, y a pesar de tener las mismas dificultades, hay personas que consiguen una cita previa rápidamente. Es el caso de Francisca que tras meses de insistencia, encontró la forma de acudir a la Seguridad Social: “Una compañera me dijo que por qué no probaba en el locutorio, que ahí conseguían todas las citas. Un 18 de enero me fui a un locutorio y el 20 de enero tenía la cita a las 9 de la mañana”.

Francisca explica en RECE cómo fue ese proceso: “La chica me pidió el DNI, el número de teléfono y previo pago de 5,80. Me mandaron un mensaje al teléfono con la fecha de la cita y un código. Cuando llegué a la Seguridad Social me atendieron”. De esta forma, Francisca logró sortear los problemas de conseguir una cita previa para realizar trámites en la Administración Pública.

