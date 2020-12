Ana Céspedes (IAVI) desvela en TRECE cuándo puede llegar la inmunidad de rebaño a España

Ana Céspedes, Directora General Mundial de Operaciones de IAVI, analiza en 'TRECE Al Día' la situación actual de nuestro país respecto al coronavirus y a qué nos enfrentamos con el hallazgo de la nueva cepa en Reino Unido. La científica manifiesta que “la nueva cepa no es para tanto”.

Ana Céspedes se muestra optimista y expone que “hemos entrado en el principio del fin, la vacuna se tiene que poner a todo el mundo para ser eficaz, y necesitamos un 70% de la población vacunada o incluso un 80%. Estamos empezando, el hecho de que exista una cepa con 17 variaciones, no son buenas noticias, pero no son noticias totalmente inesperadas, esperábamos que este virus mutase y hay soluciones para ellos” y añade que “tenemos que estar optimistas porque hay una tecnología que ha resultado eficaz para desarrollar una vacuna y esperar que pasen las próximas dos semanas cuando se evalúen los datos de los pacientes que ya se han vacunado y ver si neutralizan el virus o no, esto va a ser lo que de verdad nos diga si la vacuna sigue funcionando igual o funciona de otra manera”.

"La nueva cepa no es para tanto, existe una probabilidad muy baja de que las vacunas que están mostrando una eficacia de un 95% pasen a tener una eficacia del 0%"

Respecto a si las vacunas contra el coronavirus funcionaran con la nueva cepa, la científica declara que “todavía no se puede afirmar”. Sin embargo, expone que “existe una probabilidad muy baja de que las vacunas que están mostrando una eficacia de un 95% pasen a tener una eficacia del 0%, pudiera ser que la eficacia bajara un poco porque las nuevas mutaciones del virus la hacen menos eficaz, existe una probabilidad media de eso, pero la probabilidad de que baje del 95 al 0% es muy baja”. Y señala que esto impacta “no solo a las personas vacunadas si no también a las personas que han pasado la enfermedad, si la nueva cepa fuese muy diferente, podría ser que se volvieran a contagiar de manera más rápida”.

"Tenemos que estar optimistas porque hay una tecnología que ha resultado eficaz para desarrollar una vacuna"

La compañía Va-Q-tec ha declarado que en 6 semanas dispondrá de una vacuna contra la nueva variante de coronavirus. La Directora General Mundial de Operaciones de IAVI explica que “la vacuna de la gripe se hace todos los años nueva y se hacen dos vacunas al año, cada 5 o 6 meses, la razón por la que Va-Q-tec está diciendo que tarda 1 mes y medio, es porque no necesitan que el virus crezca para producir la vacuna, utilizan solamente el material genético”. La científica manifiesta que “lo pueden hacer más rápido, ahora bien, es posible que los organismos reguladores, una vez se utiliza una nueva partícula, exigieran ensayos clínicos, eso lo retrasaría un par de meses. Si nos pusiéramos en el escenario peor, es posible que pudiéramos tener una vacuna eficaz en 5 meses”.

La Directora General Mundial de Operaciones IAVI declara en TRECE que una cosa muy importante de la vacuna es “que se sabe que produce eficacia en cuanto a que protege de la enfermedad, pero no sabemos si protege de la infección, es decir, las personas que se vacunan todavía siguen contagiando, necesitamos al 70% de la población vacunada”. Y añade que otra importante consideración es que “no sabemos lo que dura la protección, es decir, quizás necesitemos dosis de recuerdo”.

Por último, la científica concluye esperanzada afirmando que “es posible que para septiembre tengamos inmunidad de grupo en un país como España”.