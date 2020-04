Alfredo Bonet, en 'TRECE al día': "No podemos tener nuestro sistema productivo tan parado tanto tiempo"

Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios, ha valorado en 'TRECE al día' la situación económica marcada por el coronavirus. Desde la institución a la que representa, Bonet ha defendido que se debería procurar detener el aparato productivo lo mínimo imprescindible para controlar la enfermedad. "Es oportuno que haya terminado esta hibernación. No podemos tener nuestro sistema productivo tan parado tanto tiempo", ha afirmado Bonet.

El secretario general del Círculo de Empresarios ha explicado que la tarea de los gobiernos en una crisis como esta, que es "muy fuerte pero transitoria", es tratar de aguantar el sistema productivo. Para ello, ha señalado Bonet, deben proveer de liquidez a las empresas, así como tomar medidas en el ámbito laboral, como los ERTEs. El economista ha explicado que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció en su momento las medidas adecuadas, pero estas no se han extendido lo suficiente.

Otra de las dudas que ha expresado Bonet es el hecho de que, según ha dispuesto el Gobierno, los ERTEs deben terminar el mismo día que la alarma sanitaria. El secretario del Círculo de Empresarios ha explicado que "la actividad económica no se va a recuperar de un día para el siguiente", por lo que esta claúsula sería irrealizable. "Los empresarios no quieren despedir trabajadores, sino todo lo contrario, pero algunos no van a poder mantener el empleo", ha señalado.

En cuanto al modo en que se ha retomado la actividad en muchos sectores este lunes, Bonet ha afirmado que "es una lástima y probablemente un error de previsión que las empresas no tengan a su disposición los elementos de seguridad sanitaria que necesitan para sus trabajadores".