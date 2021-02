No podía llegar en mejor momento la conmemoración del fracaso del golpe de Estado del 23-F. Y por tanto, del triunfo de la democracia y la Constitución. No podía llegar en mejor momento porque estando como estamos en plena ola de populismo. Ola esperemos que no era de populismo. De ese populismo que destroza el verdadero sentido de la democracia liberal en ese contexto que no podía llegar en mejor momento.