Pérez: "La frase de Simón es desafortunada y una manera de tratarnos por imbéciles"

Vídeo

Fernando Simón ha generado muchísimos comentarios este jueves a raíz de unas declaraciones que ha realizado en su habitual comparecencia de prensa para dar a conocer y analizar los últimos datos del coronavirus. Meter un accidente de tráfico en la ecuación del coronavirus no ha sentado bien a muchos, y es precisamente esa temática la que José Luis Pérez ha elegido para su monólogo en esta ocasión. Esto es lo que opina sobre la declaración de Simón.

"Hombre, pues no. Por un gran accidente, ya sabemos que no. Que no es por eso por lo que tenemos las cifras de mortalidad disparadas en los últimos meses en nuestro país. Eso es lo que ha venido a decir hoy el director de Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. Que no sabemos por qué se ha incrementado de esa manera, se ha disparado de esa manera, el número de muertos en nuestro país.

Es verdad (está estudiado) que en toda gran pandemia se incrementa el número de muertos en los países que la sufren. Se incrementa por la propia pandemia y también porque los esfuerzos de la sanidad se centran en tratar de frenarla y aumentan los números de muertos por otras patologías. Eso es verdad, y a lo mejor es lo que quería explicar Fernando Simón.

Pero dicho así... La verdad es que yo pienso que es, cuando menos, una frase enormemente desafortunada. Otra frase enormemente desafortunada. Por no deciros cómo lo interpretan aquellos que están analizando esos datos de forma pormenorizada y también estableciendo los modelos predictivos a partir de ellos.

Para esas personas que trabajan con los datos, esa frase ('Puede haber sido en accidente de tráfico') no sólo es desafortunada. Es una manera de tratarnos por imbéciles".