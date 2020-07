Pérez: “Estando como estamos, yo creo que no es momento, ni de aplausos, ni de perder el tiempo”

Vídeo

El presentador de 'Trece al día' ha señalado en su videoblog diario que: “estamos en el repunte de coronavirus más grave de toda Europa. Justo al día siguiente de presentar los peores resultados para el empleo en la historia de nuestro país. El Partido Socialista se ha vuelto a volcar en la ovación con entusiasmo y han aplaudido durante más de un minuto el presidente del Gobierno”.

Pérez ha insistido que: “si se trata de respaldar el acuerdo Europeo para la reconstrucción que se vayan al Bundestag. Porque la que se ha currado de verdad ese acuerdo ha sido Angela Merkel. Mucho más que el presidente Pedro Sánchez. Pero todo ello no ha terminado ahí para el Partido Socialista. Poco después Vox ha anunciado por sorpresa que va a presentar, después del verano, en septiembre, una moción de censura contra Pedro Sánchez. La respuesta del presidente del Gobierno lo dice todo”.

El comunicador ha resaltado que: “les ha respondido a los de Santiago Abascal con una enorme sonrisa de oreja a oreja. Y le ha espetado a que porque esperan a septiembre, que se la haga ahora. Porque, efectivamente, es una manera como cualquier otra de perder el tiempo. La moción no va a prosperar ni aunque la apoyara el Partido Popular, cosa que ya ha dicho que no va a hacer. Estando como estamos yo creo que no es momento ni de aplausos ni de perder el tiempo”.