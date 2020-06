Pérez: "Se apela a la responsabilidad individual, pero para eso es fundamental tener toda la información"

Vídeo

La nueva normalidad ya está a la vuelta de la esquina. A partir del 21 de junio, los españoles ya podremos viajar libremente entre provincias. Aunque, eso sí, todavía con muchas precauciones que tomar y restricciones que respetarpara que el coronavirus esté lo más controlado posible. Sin embargo, no tenemos toda la información que deberíamos para ser responsables. Como demuestra el hecho de que el Gobierno ha estado casi dos semanas sin actualizar la cifra de personas fallecidas por el virus en nuestro país. José Luis Pérez opina al respecto en su monólogo de este viernes:

"Todavía no he escuchado a una sola persona (empezando por quien debería hacerlo, que es Fernando Simón) que haya sido capaz de explicar de una manera sensata, razonada y razonable por qué durante 12 días el Gobierno no ha estado aportando la información del número de personas que estaban falleciendo por coronavirus en nuestro país. Porque ahora resulta que hemos conocido que, durante esos 12 días, en España han fallecido casi 1.200 personas por la enfermedad.

Eso, entre otras muchas cosas, significa que mientras aplaudíamos la llegada de turistas, mientras reprochábamos (pero seguramente no con toda la intensidad que se debiera) que algunos participaran, por ejemplo, en botellones o mientras que en el país también estábamos pensando ya en irnos a la playa o en cómo íbamos a celebrar en una barra de bar que pasábamos a la fase 3... Mientras hacíamos todo eso, resulta que en el país estaban todavía muriendo 100 personas al día.

Se está apelando (y con toda la razón ahora que termina el estado de alarma) de una manera más intensa todavía a la responsabilidad individual. Y es verdad, pero para poder ser responsable es fundamental tener toda la información. También esta que durante 12 días ha ocultado el Gobierno de la transparencia".