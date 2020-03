No es momento de poner adjetivos a la gestión que está haciendo el Gobierno de la crisis del coronavirus. De verdad, que creo que no es él momento. Pero si es momento de analizar datos y también de apostar por la verificación de la información. Por este mismo motivo digo que esa frase que tanto repiten el Presidente de: todos los países que están afrontando exactamente igual el coronavirus. No es del todo cierta, hay dos casos de éxito en la manera de afrontar el coronavirus.

¿Qué han hecho otros países como China, Corea del sur o Italia?

El primero de ellos es China. ¿qué hizo China? Tras unas semanas de ocultar datos tomó cartas en el asunto y confinó a millones de personas. Pronto se dieron cuenta de que, con esa estrategia, muy estricta, consiguieron reducir el número de contagios hasta un 90% y en cincuenta días lograron vencer al coronavirus.

Segundo caso: Corea del sur. Llegó allí el coronavirus y pensaron: lo podemos hacer todavía mejor. ¿Cómo? Con test masivos a prácticamente toda la población ¿cuántos test? 15.000 al día. ¿Eso son muchos o son pocos? Nosotros hemos hecho 30.000 desde que comenzó la crisis. Ellos 15.000. Eso les permitió detectar los casos de manera precoz y establecer un cordón entorno a cada uno de los casos confirmados de coronavirus. Consiguieron acabar con el virus en 20 días y sin legar a confinar grandes ciudades.

Después hubo una región italiana que dijo: a lo mejor lo de Corea no es casualidad, vamos a probar. Hicieron en una pequeña población del Veneto 3.000 pruebas de coronavirus y obtuvieron un 3% de pruebas positivas. 10 días después repitieron la prueba y el número de contagiados se había reducido al 0,3%. Funcionaba, los test masivos funcionaban.

Ahora hay que preguntarse dónde está España tras el caso chino, después del caso de Corea y después de la prueba de Italia. Pues todavía no somos capaces de hacer esos test masivos y hay 88 personas que han sido detenidas por saltarse el confinamiento y eso que nos va la vida en ello.