José Luis Pérez, sobre Ayuso: "No se puede perder el tiempo en argucias para llevarse el gato al agua"

Vídeo

Pedro Sánchez ya tiene el estado de alarma largo, durante seis meses, y sin apenas controles parlamentarios. Lo ha sacado adelante en el Congreso con una holgada, una amplia, mayoría. Allí los que han votado a favor se han aplaudido incluso mucho, a pesar de la situación en la que estamos.

Bien, ahora vamos a la realidad que se ha vivido y que se sigue viviendo fuera del Congreso. Porque ya están diciendo algunas autonomías, Cataluña, por ejemplo, Castilla y León, que si la cosa no va bien, y de momento hoy, con nuevo récord de contagios, no va nada bien, que si las cosas continúan empeorando, este decreto que se acaba de aprobar para el estado de alarma, por seis meses, no les sirve.

Y no les sirve porque con este decreto que se acaba de aprobar para seis meses no se puede, por ejemplo, decretar el confinamiento total, el confinamiento domiciliario. Por tanto, no es operativo. Está muy bien que hablemos de dos meses, de seis meses, pero la realidad es que la pandemia hay que evaluarla con mucho menos tiempo por delante y ojo que, prácticamente se puede decir lo mismo de Isabel Díaz Ayuso.

Están muy contentos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid porque le han vuelto a ganar una batalla jurídica al Gobierno central interpretando el decreto de los cierres perimetrales en siete días con fines de semanas alternos. Pero insisto, el tiempo no se tiene que perder en encontrar resquicios, argucias para llevarse el gato al agua. Que dejen de perder el tiempo en eso y se pongan de verdad a lo que importa: a los más de 23.500 contagios solo en las últimas 24 horas.