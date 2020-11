José Luis Pérez: "A lo mejor quienes sustentan que la concertada es élite es porque forman parte de esa élite"

Vídeo

Uno de los argumentos que se utilizan para tratar de sustentar el ataque de la Ley Celaá contra la educación concertada es que ese modelo, el de la concertada, dicen, es puramente elitista. No solo me molesta desde el punto de vista personal, porque yo estudié en la concertada y les aseguro que mi familia no formaba parte de ninguna élite.

Me molesta sobre todo por el trabajo de centenares, de miles de profesores de esa educación concertada en zonas rurales, en zonas profundamente desfavorecidas de las grandes ciudades. En zonas en las que el alumnado es profundamente multicultural a las que olvidan quienes hacen ese tipo de aseveraciones.

A veces interpretamos la realidad en función de lo que vemos alrededor, y a lo mejor quienes sustentan eso de que la educación concertada es élite es porque lo que ven a su alrededor es que forman parte de esa élite.