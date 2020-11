José Luis Pérez: "Cada alumno de la concertada le ahorra 3.000 euros al año al Estado"

Vídeo

¿Por qué no cierra el Gobierno la educación concertada ya? Los 19.000 centros cerrados, de inmediato. Sería lo que tendría que hacer siguiendo sus propios argumentos. Si la educación concertada diferencia, segrega y es elitista… ¿Por qué lo permite? Lo tendría que cerrar de inmediato.

No lo hace porque esos argumentos que emplea son mentira. Simple y llanamente falsos, como lo demuestran los datos. Basta acudir a cualquier colegio de la concertada que es lo que estaban pidiendo los miles de españoles que ayer salieron a la calle. No lo hace de hoy para mañana porque sabe que no puede hacerlo porque cada alumno de la concertada le ahorra 3.000 euros al año al Estado.

Hay que recordar que esa educación concertada es la que eligen libremente dos millones de familias para sus hijos. Por eso no lo cierra. Porque vuelve a mentir.

La concertada se ha manifestado con vehículos contra la 'Ley Celaá' en más de 30 provincias españolas

La Plataforma Más Plurales, que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos del sector de la educación concertada, volvía a concentrarse el pasado domingo en más de 30 provincias para mostrar su rechazo a la LOMLOE, la reforma de la ley educativa conocida como 'ley Celaá'.

Bajo el lema 'Por el derecho a elegir la educación que queremos', los convocantes llamaban ayer a la movilización con vehículos, de 11.00 a 13.00 horas, en provincias de todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña, País Vasco, Canarias, Comunidad Valenciana. Tampoco se prevén concentraciones en Zamora, Salamanca, Ávila, Segovia y Soria.

"Este domingo toda España se vestirá de naranja para gritar que con la LOMLOE más de 47 millones de españoles perderán libertad ¡No te resignes y sal en coche a manifestarte!", llamaban los impulsores de las protestas.