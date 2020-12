José Luis Pérez: "Apelar a la responsabilidad, sí, pero que no sea sólo de boquilla. Que se pongan medidas"

Vídeo

El puente de la Constitución y las Navidades se presentan como la gran prueba de fuego en plena bajada de la incidencia de la pandemia en España. ¿Se conseguirá frenar la curva del coronavirus y evitar un inicio de año de nuevo fatal? Nos lo jugamos prácticamente todo en base a la responsabilidad individual.

Así lo cree José Luis Pérez. El presentador de 'TRECE al día', no obstante, también considera que el Gobierno podría poner algo más de su parte para tener unas fiestas lo más seguras posibles. Sobre todo, en cuanto a la detección del virus:

“Ahora que estamos ya a las puertas de un largo puente festivo, que tenemos la Navidad con la polémica de los allegados encima de la mesa, si se podrán controlar o no los movimientos entre Comunidades Autónomas... Es verdad que seguramente no se puede hacer otra cosa que no sea apelar a la responsabilidad individual.

Ya somos mayorcitos para saber lo que tenemos que hacer. Y, por tanto, es verdad que no se le puede pedir al Gobierno que regule exactamente todos y cada uno de los casos de los posibles movimientos. Tanto en este fin de semana tan largo del puente como, sobre todo, en la Navidad.

Eso no se puede hacer, pero ya que opta por dejarlo todo en manos de esa responsabilidad individual, el Gobierno podría facilitar algo las cosas. O reducir algo los riesgos. Por ejemplo, permitiendo que se hagan esos tests en las farmacias, que algunas Comunidades llevan ya tiempo pidiendo.

Tests tan sencillos como tests de saliva, que tienen un 98% de fiabilidad, dicen, los expertos. Y que podrían hacer algo más seguros esos desplazamientos y esas reuniones familiares. Es decir: apelar a la responsabilidad, sí, pero que no sea sólo de boquilla. Que se pongan medidas también de ese calibre encima de la mesa”.