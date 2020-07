Pérez: “España es el país de Europa con el mayor repunte, y el Gobierno actúa como si no pasara nada"

Vídeo Madrid

El presentador de 'Trece al día' ha señalado que: “de esa famosa frase de Fernando Simón alegrándose de que los turistas no vinieran a España porque así íbamos a tener menos riesgo. Además de enormemente desafortunada, ya que no pensó en las personas que viven del sector turístico. Y es que, no se sostiene con los datos. Porque, ahora mismo, en España, la mayor parte de los casos con Coronavirus se están dando en tres Comunidades Autónomas. En Cataluña, en Aragón, y en Navarra.

Pérez ha advertido que: “no parece que en Lérida, que es donde comenzó el brote en Cataluña, ni en Aragón, ni en Navarra, sean grandes potencias turísticas, al menos del mercado extranjero. En cambio, aquellas que sí que lo son, como por ejemplo Baleares, Canarias, o la Comunidad Valenciana, resulta que tienen muchos menos casos de Coronavirus.

El director de 'Trece al día' ha afirmado que: “el riesgo no es que lleguen los turistas en condiciones de seguridad o que si haya abierto muy parcialmente el sector turístico. Seguramente el riesgo está, mucho más ahora, en tener el repunte más grave de toda Europa y actuar como si no pasara nada. Porque ahora en España tenemos 49 casos por cada cien mil habitantes en la incidencia de los últimos 14 días, 49, más del doble que Reino Unido, o que Alemania. Nosotros tenemos 49 casos, y en Italia tienen cinco casos”.

Pérez ha insistido que: “en la primera hora, el gran error fue prepararlo todo en función de un diagnóstico erróneo -no tendremos más de uno o dos casos de Coronavirus en España-. Ahora, el error es decir; todo el problema está en el turismo, o en el ocio nocturno, o de aquellos que no cumplen con la responsabilidad individual. La gente no va a corresponder con esa responsabilidad si a los pocos que no lo están haciendo no se les sanciona.

Ha hecho referencia al ocio nocturno afirmando que: “el ocio nocturno va a poder seguir funcionando mientras esté abierto y, evidentemente, si las discotecas están abiertas, los jóvenes va a acudir a ellas. Si no se pueden abrir, habrá que preparar un plan de ayuda a ese sector. No se está haciendo nada, y mientras tanto el virus sigue creciendo. Sin ir más lejos, hoy 900 casos más”.