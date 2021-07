'El Laboratorio de La Trastienda': turismo espacial, auroras de Júpiter y canas reversibles

En ‘El Laboratorio de La Trastienda’ de ‘TRECE al día’, nuestro experto en ciencia y director de la revista Esquire, Jorge Alcalde nos trae, cada lunes, los últimos descubrimientos científicos más interesantes y apasionantes.

¿Te gustaría ir al especio? El turismo espacial ya es una realidad. El fundador de Virgin, Richard Branson, a sus 77 años, ha cumplido el sueño que ya prometió en 1988: viajar al espacio en su propia nave, la de “Virgin Galactic”. Lo hizo el pasado domingo, adelantándose a otros magnates como Jeff Bezos, fundador de ‘Amazon’ o Elon Musk, director general de ‘Tesla’.

Jorge Alcalde nos da todas las claves de este primer viaje espacial: “Han estado cerca del Espacio. Imaginad el trauma que tiene que ser ahorrar 250.000 dólares (que es lo que cuesta uno de estos pasajes), apuntarte a esta tripulación, tener la suerte de que te cojan, volar al espacio, jugarte la vida, pasar 15 minutos allí arriba y que cuándo vuelvan te digan que no has estado en el espacio”.



¿Qué se considera el Espacio? “Estas personas han estado a unos 80 km de distancia de la Tierra pero que, para algunos científicos, eso no es el espacio todavía. El Espacio, realmente, comienza a 100 km de la Tierra. Todo lo que pasa por debajo de eso sigue siendo un vuelo muy alto”.

