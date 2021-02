4 meses sin electricidad en la Cañada Real: una situación desesperada

Unos 1.800 menores están pasando penalidades en la barriada de la Cañada Real, en Madrid. Llevan 4 meses sin electricidad y no parece que la solución esté cerca. "No hay ningún avance, se encuentran en una situación de desesperación", afirma Agustín Rodríguez, Párroco Santo Domingo de la Calzada, Cañada Real, con el que hablamos por videollamada. El sacerdote denuncia la invisibilidad que sufre la Cañada Real "es como si estas personas no existieran". Nos cuenta cómo la Iglesia les apoya con ayudas e intentando dialogar para que llegue una solución.