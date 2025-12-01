Ya está disponible la santa misa del 1 de diciembre de 2025
El vídeo con la retransmisión de la ceremonia religiosa se encuentra accesible para todos los fieles que deseen visualizarla
Madrid
1 min lectura
La santa misa celebrada el 1 de diciembre de 2025 ya se encuentra disponible en formato de vídeo para todos los fieles. La grabación permite acceder a la ceremonia litúrgica completa de ese día, facilitando su visualización a quienes no pudieron asistir o deseen volver a verla.
El contenido audiovisual de la ceremonia religiosa ha sido publicado para su difusión. De esta manera, la retransmisión de la eucaristía queda a disposición de la comunidad para su consulta y visionado en cualquier momento.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
