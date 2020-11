Un virólogo avisa: "Estamos empezando a ver la luz al final de este túnel, pero puede haber otro después"

Estanislao Nistal, virólogo y profesor de Biología del CEU San Pablo, analiza en 'La Lupa de la mañana' los avances de la nueva vacuna contra el coronavirus creada por Pfizer. Ante el tiempo que tendremos que esperar para que se apruebe esta vacuna, el virólogo expone que: “Para sacar la vacuna hacen falta una serie de criterios que tienen que ser revisados no sólo por las agencias americanas si no por las agencias internacionales, pero hay que tener en cuenta que este proceso dura meses, y a veces incluso años”.

El virólogo y profesor de Biología del CEU San Pablo explica que: “Es la primera vez que se va a hacer en gran escala una vacuna de este tipo, es la misma tecnología o muy parecida que la que está desarrollando 'Moderna', es muy rápida de producir y consiste en tener unas herramientas para sintetizar en un tubo de ensayo la molécula que usan todas las células de nuestro cuerpo para producir proteínas”.

Según la agencia americana, en 2020 ya podría haber cincuenta millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19. Ya que no son suficientes para toda la población, Estanislao Nistal declara que: “Yo empezaría por los sanitarios y personas que estén al cuidado de personas de riesgo, como en residencias de ancianos, porque son las personas que actuarían como transmisoras y son las que tienen más probabilidad de no tener síntomas y si de alguna manera garantizas que el portador va a tener una menor probabilidad de tener el virus tendrías menor probabilidad de que se infectasen”.

"Tendremos el problema de que muchas personas no se quieran vacunar y habrá que mostrar los datos de la efectividad y de la eficacia de todo esto para convencerles"

El profesor de biología señala que: “Estamos empezando a ver la luz al final del túnel, habrá que ver si esa luz se corresponde al final y no hay otro túnel después, ahora estará el problema de que muchas personas no se quieran vacunar y habrá que mostrar los datos de la efectividad y de la eficacia de todo esto para convencerles”. Y en su caso personal, Estanislao Nistal afirma que: “Si me garantizan que no ha habido ningún efecto secundario, yo me pondría la vacuna”.