El virólogo César Nombela: "Es posible que los menores se queden sin vacuna si el ritmo se ralentiza"

Cesár Nombela, catedrático de microbiología y expresidente del Comité de Bioética, ha estado en ‘La lupa de la mañana’ de TRECE para analizar la situación sanitaria por la que atraviesa nuestro país, en la que el 48,4% ha recibido la puta completa y el 60,6% se han puesto al menos una vacuna.

El virólogo pone de manifiesto que “estamos en una situación que nos tiene que preocupar y dar lugar a medidas, pero no es comparable con las olas anteriores, en donde la mayoría de casos afectan a las personas más vulnerables, la ocupación de los hospitales era más alta, además de la mortalidad. Lo que ocurre es que se ha ido confirmando que la variante delta es más contagiosa y por tanto en España debe ser la que predomina aunque no tengamos los datos” concluyendo en que “la mayoría de casos se producen en gente más joven que no toman las medidas adecuadamente y hay que tenerlos en cuenta para elaborar las cifras”.

“Los datos de personas vacunadas que sufren la infección están aflorando y debemos de tener en cuenta que las vacunas no son 100% eficaces, lo que significa que hay un margen muy pequeño de personas en las que no son eficaces. También sucede que en este grupo, que el 75% de este grupo, hablando en cifras de Estados Unidos, son mayores de 65 años, esto quiere decir que cierto sector de la población debe seguir protegiéndose porque la inmunización no es tan contundente” y asegura que “con la no obligatoriedad de mascarillas al aire libre hemos ido muy deprisa, ya que hay que tener en cuenta si se respeta la distancia interpersonal y debemos seguir teniendo en cuenta que los jóvenes contagiados pueden transmitir la enfermedad a personas mayores sin la vacuna o vacunadas que no ha sido eficaz la vacuna”.

“La inmunidad de rebaño se cifraba en alcanzar el 70%, pero eso es un mínimo para tener margen, el ritmo de vacunación no es malo en España, pero no podemos pensar que esté antes de otoño, por tanto protegerse es fundamental y esa educación sanitaria la ponemos en práctica supone un suficiente criterio” y añade que a su juicio “los test de antígenos sin receta de las farmacias puede ayudar a la hora de reunirnos aunque sea menos fiable que una PCR”

Sobre las posibilidades de que algunos menores se puedan quedar sin vacuna ha afirmado que “las cifras del ritmo de vacunación son buenas, pero, por ejemplo, la Comunidad de Madrid dice que está escasa de vacunas de Pfizer y Moderna, por tanto si el ritmo se ralentiza o reduce no estamos ante una buena situación” y ante la posibilidad de una tercera vacuna señala que “es prematuro afirmar que se va a necesitar, se está empezando a tomar en cuenta que los que han sufrido la infección y se ha vacunado con una primera dosis puede ser suficiente, por tanto creo que debemos de ir a una cobertura mayor de la vacunación de la vacunación en las edades que está aconsejada las dos dosis y para la tercera creo que vamos de camino a situaciones en las que será necesario evaluar su inmunidad, vamos a un escenario en la que esa tercera vacuna sea indicada para aquellos mayores de 65 mayores, pero aún es temprano saberlo”.