Lo que debes revisar en tu coche antes de viajar por carretera y que te puede salvar la vida

Comienza la operación salida en nuestras carreteras con la llegada del mes de julio donde se prevé un incremento del 2% de desplazamientos con respecto al año 2019, con un refuerzo de las medidas de vigilancia y regulación del tráfico. La DGT ha pedido prudencia con algunas recomendaciones como parar cada 3 horas o evitar las horas punta con tráfico intenso.

Emilio Olivares, director de la Revista CAR, ha estado en 'La Lupa de la Mañana de TRECE' para darnos da las claves para poner a punto nuestro coche antes de las vacaciones. ''Con la pandemia hemos recibido muchas llamadas de personas que tenian el coche en malas condiciones, con problemas de batería, problemas lectricos, la humedad en los coches también era mala, además de Filomena'' ha comentado y aconseja antes de emprender nuestro viaje "dedicar una mañana a saber que el coche está en condiciones" sobretodo teniendo en cuenta que los neumaticos tengan su dibujo o revisar los amortiguadores que debilitan el estado del coche.

Olivares ha aconsejado "utilizar el coche a que no se utilizen" debido a que el coche guardado tiene incovenientes como la humedad de un espacio cerrado o que pueda afectar negativamente a los componentes electricos. Ha querido destacar que"si la goma den la rueda es dura, el vehículo no agarra y no hay adherencia". Por otra parte ha querido poner en importancia el aspecto de las luces afirmando que "un intermitente puede salvar una vida, podemos tener un error en una intersección o glloriereta pero indicando la maniobra varías en un 90% el problema de causar un accidente".

Ha querido poner en relieve que el peso que se lleva en el coche, ''un vehiculo a 100km/h multiplica por 10 el peso de los objetos lanzados en caso de accidente'' por eso pide "que las personas, objetos o mascotas vayan bien sujetas" avisando que "la vida se pierde en un segundo''.

Finalmente, Emiio piensa que ''la gente con las revisiones de ITV no es cuida la seguridad de su coche por convencimiento sino por obligación y eso conlleva problemas en carretera" y recalca que "hay que tener conciencia del estado de los vehículos y eso se hace con la revisión".