Profesor Daniel Berzosa: “La misión de los jueces no es gobernar mientras los políticos se ponen de acuerdo”

Daniel Berzosa, profesor de derecho constitucional, expone en 'La Lupa de la mañana' su opinión sobre las medidas adoptadas por la consejería y sobre el caso 'Dina'. El profesor de derecho constitucional defiende que: “Las medidas que se han adoptado en la orden de la consejería que reproducía el acuerdo tomado de esa resolución de la secretaria del estado quedan sin efecto”.

Daniel Berzosa explica que “El auto que se ha dictado en el día de hoy afecta exclusivamente a la orden de la consejería, luego por tanto la que ha quedado sin el permiso de la jurisdicción ordinaria es la ultima orden que ha sido publicada por la Comunidad de Madrid, no ha habido un pronunciamiento judicial que deniegue lo anterior”. El profesor resalta que: “La misión de los jueces no es gobernar mientras los políticos no se ponen de acuerdo”.

El profesor de derecho constitucional ha expresado su opinión respecto al caso de 'Dina' en el que se encuentra involucrado Pablo Iglesias y declara que el magistrado juez “ha hecho una exposición razonada, seria y muy profunda en 73 páginas completas y detalladas”.

Sobre los siguientes pasos a tomar en la resolución del caso, Daniel Berzosa explica que: “Ahora en la sala segunda tendrá que designar a un magistrado que lo examine y que tomará la decisión preminente para considerar si hay suficientes razones de fondo o procesales a favor o en contra para admitirlo o rechazarlo, y en caso de que le parezca que las tiene, tendrá que remitir el sublimatorio para poder investigar sobre él”.

Respecto al papel de la fiscalía en el caso, el profesor de derecho señala que: “La fiscalía tiene una misión constitucional clara, es el defensor de la legalidad, por lo que la fiscalía debe preocuparse de examinar hasta la extenuación si se cumple o no la constitución, la jurisprudencia y el derecho, y en ese sentido ver si hay requisitos para animar o desanimar la investigación”.