Así es la vida de una en enferma de covid persistente: "He perdido concentración y memoria"

Marián Sánchez-Marín ha pasado este jueves ante las cámaras de ‘La lupa de la mañana’ de TRECE. Ella es paciente con covid persistente y cuenta su situación más de un año después de contagiarse. “Estando ya enferma, empecé a notar dolores articulares y que no era capaz de recordar algunas cosas, los días que me encontraba mejor sí que podía hacer ciertas cosas. Cuando me dieron el alta y empecé a trabajar, continué con secuelas como dolores articulares permanentes, tanto el traumatólogo y reumatólogo me han dicho que es covid persistente, pero que no hay nada que lo demuestre físicamente, pero ellos lo detectan” relata.

“Cuando volví a trabajar tampoco sabía hacer las cosas que tenía que hacer de mi trabajo porque el problema está en la concentración y la memoria, incluso no recuerdas arrancar y aparcar el coche o si cenaste con alguien, pero es una sensación distinta al Alzheimer, lo peor de todo fue la vuelta al trabajo”, recalca.

"No recuerdas cómo arrancar o aparcar el coche o si cenaste con alguien"

Marián cuenta que "el traumatólogo y reumatólogo me decían que era covid persistente y que hiciera algunos ejercicios o estiramientos sin más, mientras que el neurólogo me dijo que era depresión, y el médico de medicina interna me dijo ansiedad y lo que ha hecho es mandar al psicólogo, mi médico de atención primario me apunta que son muchas las personas que le llegan con los mismos problemas que tengo".

Finalmente, explica que "mi médico de medicina interna me dio el alta constatando que no existe nada y que no admiten esto y el otro día me documenté de que había unidades para covid persistente a través de un contacto que conocí de manera fortuita y tendré cita en septiembre en esa unidad de memoria".