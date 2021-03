Los posibles motivos de Pablo Iglesias para abandonar el Gobierno: “Madrid le trae al pairo”

En ‘La Lupa de la Mañana’ hemos analizado con Enrique Riobóo, director de Canal 33, los inicios de Pablo Iglesias tras su giro político. Enrique publicó un libro titulado “La cara oculta de Pablo Iglesias” en la que pretende desenmascararle y dónde desvela conversaciones y negociaciones que, supuestamente, mantuvo con otros líderes de Podemos.

Enrique asegura que no le ha sorprendido la dimisión de Iglesias como vicepresidente del Gobierno para disputar a Ayuso en las elecciones de la Comunidad de Madrid: “Podemos podía quedarse fuera de la Asamblea de Madrid y sería el fin de Podemos. Madrid se va a situar en primer plano de la política española”.

Mónica García, diputada de ‘Mas Madrid’, no tardó en hablar ante la decisión de Iglesias: “Quiero presentarme a las elecciones y ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Me apetece, tengo buenas ideas y mucho trabajo a la espalda. Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio”. De esta forma tan contundente reaccionaba.

Soy Mónica García, tengo 47 años, soy médica de la sanidad pública y madre. Quiero ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. pic.twitter.com/xTY1kw02nI — Mónica García (@Monica_Garcia_G) March 16, 2021

Los motivos de Pablo Iglesias para abandonar el Gobierno

Enrique conoce muy bien, no solo a Pablo Iglesias sino también a Íñigo Errejón y a Juan Carlos Monedero, entre otros, ya que estuvo con todo ellos en los inicios de ‘La Tuerka’ y por ello, se ha pronunciado sobre la respuesta de Mónica García: “Esa mujer, podemos estar de acuerdo o no con sus ideas, trabaja por Madrid. Y a Pablo Iglesias, Madrid le trae al pairo. Siempre pongo un ejemplo, al día siguiente de las muertes del Madrid Arena había tertulia en ‘La Tuerka’ y me dijo que no hablaría de ello porque eso no le interesaba ya que solo afectaba a Madrid”.

El movimiento de Iglesias podría ir dirigido a salvar a la formación morada de su desaparición en Madrid: “Esto es una jugada de casino. Podemos no podía permitirse desaparecer de la Asamblea de Madrid y esto es una jugada a la desesperada. Desapareció en Galia, en el País Vasco… pero desaparecer en Madrid sería el final de Podemos”.

Enrique nos hace, además una fotografía clara de Iglesias: “No es solo testosterona, es narcisismo, ego… se juntan muchas cosas. Del personaje me espero cualquier cosa, pero creo que los madrileños son muy responsables con su voto y colocarán a cada uno en su sitio”.