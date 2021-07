López Acuña destapa el error de España con la pandemia y aclara cómo doblegar la curva: "No veo otra solución"

Daniel López Acuña, exdirector de crisis de la OMS, ha estado en “La lupa de la mañana” de TRECE para analizar los preocupantes datos que nos deja la nueva ola de Covid totalmente diferente a las anteriores. López Acuña explica que “es diferente esta nueva ola porque se concentra en personas que aún no han recibido la vacunación, es decir, los jóvenes, en su mayoría, pero también afecta a aquellos que no han recibido la pauta completa”.

Y advierte que “no debemos pensar que es un fenómeno que afecta únicamente a los jóvenes, estamos ante una quinta ola, y esto no lo vamos a frenar con la vacunación de los jóvenes ahora, sino que tendrán su efecto en un mes o mes y medio, mientras debemos de seguir con medidas restrictivas y de salud pública que interrumpan la transmisión”. “Debemos de entender que la vacuna no es para salirse del cauce de protección, sino para prevenir la severidad de casos y el riego de hospitalizaciones y muerte, mientras tanto es importantes seguir con restricciones, sea el mes que sea” resalta.

Ante el caso de un hombre fallecido en Cataluña tras completar la pauta completa, afirma que “es factible, ya que no es una protección plena, sino que reduce el riesgo o la gravedad, por eso es importante no relajarse y continuar con las medidas de protección”. Y pone de relieve que “se ha creado una falsa seguridad con una serie de medidas permisivas que vienen desde que terminó el estado de alarma, finalizó el toque de queda o se reabrió el ocio nocturno y ahora se planteó la no obligatoriedad de llevar mascarilla, ahora estamos pagando las consecuencias y no se ha tenido en cuenta que probablemente en agosto la variante delta sea predominante en nuestro país entre el 70-90% de los casos”.

"No veo otra cosa que volver a introducir medidas restrictivas y debemos de ponerle freno"

“Hemos cometido el error de hipotecar y el verano y el turismo por una desescalada precipitada, como consecuencia, no veo otra cosa que volver a introducir medidas restrictivas y debemos de poner freno a la acción multitudinaria desprotegida, los botellones o el ocio nocturno si queremos bajar el nivel de contagios”, asegura.

Ante las declaraciones optimistas de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, que prevé la llegada de turistas a nuestro país, el ex director de crisis de la OMS afirma que “a todos nos gustaría tener una recuperación del flujo turístico y de la economía, pero me parecen unas palabras particularmente optimistas, ya que vemos como algunos países como recomiendan no viajar a España, si queremos recuperarnos debemos de bajar la incidencia, controlar la trasmisión y eso se hace con medidas restrictivas y de salud” pone de manifiesto.