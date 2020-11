Jano García revela por qué han quebrado 100.000 empresas: "Ni el virus es 'anti España' ni es casualidad"

Jano García, economista, analiza en 'La Lupa de la mañana' la situación económica de nuestro país. Respecto a los presupuestos presentados por el Gobierno, el economista expone que: “La ministra decía que el mundo ha cambiado, y lo que ha cambiado es el agujero, la diferencia que había entre ingresos y gastos. Está claro que los presupuestos anteriores han quedado muy anticuados, pero no creo que debamos endeudarnos sin querer aplicar una serie de reformas estructurales que este país tiene que aplicar”.

Comparando la situación de crisis económica con otros países, Jano García explica que en Alemania están subvencionando el 52% de las deudas. En nuestro país, expone el economista, llevamos 100.000 empresas quebradas que no van a recuperar empleo. Y añade que: “Que la vacuna llegue en mayo no significa que se pasa todo y nos olvidamos. Lo primero tenemos que recibirla y segundo, tenemos que ver cómo se comporta cuando tengamos un porcentaje de la población importante vacunada, la realidad es que no sabemos cuando va a acabar esto.”

“Tenemos que recordar que somos deficitarios desde hace 12 años, es decir, llevamos 12 años gastando más de lo que ingresamos. Si este Gobierno estuviera tomando las medidas oportunas, no tendríamos 100.000 empresas que han desaparecido”.

Ante la subida de impuestos propuesta por el Gobierno, el economista declara que: “España es el único país que está aumentando los impuestos en esta crisis, muchos países los está bajando, y la realidad es que estos presupuestos a lo que llevan es a un endeudamiento, y veremos a ver dentro de unos años quién venga detrás y que recoja este desastre”.

Jano García afirma que: “No es igual en todos los países, no es casualidad, ni el virus es anti España y viene a por nosotros, el peso del turismo en Portugal es prácticamente igual al nuestro y su PIB no se ha desplomado como el español y en tasa de paro hemos superado a Grecia. No podemos decir que esto es mala suerte”.