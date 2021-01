El Director General de ASEDAS desvela cómo se va a gestionar la distribución en supermercados con el temporal

Ignacio García Magarzo, Director General de ASEDAS, adelanta en 'La Lupa de la mañana' cómo se va a gestionar la distribución en supermercados durante el temporal. El director expone que la falta de suministros es lógica pero que “ayer se empezaron a reponer los productos que provienen de los almacenes”.

El director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados explica que Madrid tiene supermercados en toda la ciudad y por suerte está rodeada de instalaciones logísticas, todas las empresas tienen almacenes en los alrededores. Y señala que estas instalaciones logísticas “quedaron liberadas entre la noche del domingo y la mañana del lunes y empezaron a poder surtir a los supermercados de la Comunidad. La situación ha mejorado muchísimo dentro de la Comunidad de Madrid y dentro de la ciudad”. Sin embargo, expone que en la ciudad el problema “lo tenemos aún en el acceso a determinadas calles dónde hay supermercados que directamente están en una calle dónde la entrada no es practicable porque las calzadas están llenas de nieve”.

"Ayer se empezaron a reponer los productos que provienen de los almacenes, la situación se va a solventar en pocas horas"

Ignacio García Magarzo expone en TRECE que durante las próximas horas “se terminará de completar la limpieza de todas las calles, pero hasta ese momento hay supermercados que aún no han recibido producto fresco desde el viernes”. Además, explica que la mayoría de los supermercados están abiertos, aunque “algunos tienen dificultad en la apertura porque el personal no ha podido acceder, pero la inmensa mayoría están abiertos. El problema es que desgraciadamente hay una parte importante, sobre todo en el interior de la M30, que aún no han podido recibir todos los suministros desde los almacenes”.

“Los productos frescos o el pan son los primeros que se han acabado”

Respecto a la situación de otros supermercados de España, el director general de ASEDAS afirma que aparte de en la Comunidad de Madrid, los problemas han sido “especialmente complicados también en Castilla-La Mancha, pero afortunadamente estos se han solventado antes por la facilidad de acceso y con algunas excepciones, la situación se ha normalizado”. Y ante las posibles subidas de la demanda de algún producto como ocurrió durante la pandemia en los meses de marzo y abril, el director general manifiesta en 'La Lupa de la mañana' que “los productos frescos o el pan son los primeros que se han acabado”.

Por último, el director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados hace un llamamiento a los consumidores: “Nosotros estamos pidiendo a los consumidores que sean pacientes y que sean comprensivos y que no hagan acopio, porque sabiendo que la situación se va a solventar en todas las tiendas en pocas horas, no tiene sentido”.