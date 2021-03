¿Cómo afecta el revisionismo histórico a las futuras generaciones?

El revisionismo está de moda y no solo en España. El revisionismo histórico también invade Portugal tras la propuesta de la destrucción del “Monumento a los Descubrimientos” de Lisboa. Esta gran obra escultórica rememora la gesta de los navegantes portugueses y han propuesto derribarlo porque, justifican, es una oda el colonialismo y se levantó durante la dictadura de Salazar.

En España, las próximas retiradas de placas suceden en Palma de Mallorca. Serán las de tres almirantes de la armada que, el alcalde, no quiere ver en su ciudad. El Ayuntamiento quiere retirarlas por su relación con un origen franquista, pero, lo cierto es que, estos tres almirantes del siglo XIX: Cosme Damián Churruca, Federico Gravina y Pascual Cervera y Topete, los dos primeros fallecieron mucho antes de que Francisco Franco naciera y el último cuando este apenas tenía 17 años.

Emilio Sáenz-Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas, ha estado en ‘La Lupa de la Mañana’ para dar un punto de vista objetivo sobre el tema: “Hay una parte de ignorancia y hay una parte de intento premeditado de borrar la historia de España de determinadas regiones de nuestro país. Bajo la excusa más pintoresca que se ha podido encontrar se elimina el nombre de tres grandes personajes de nuestra historia, dos de ellos héroes de Trafalgar y otro un personaje importante vinculado con el liberalismo político… Pero me parece aun más grave el propósito de eliminar lentamente los signos y monumentos que marcan la historia de nuestro país. Y cuando todo esto haya desaparecido, no quedará nada y se podrá construir la historia fanática”.

�� "Hay un problema de ignorancia y un propósito de eliminar los monumentos que marcan la historia de nuestro país. Cuando esto desaparezca se construirá la historia fanática"



�� @ESFrances, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en @UCOMILLAS, en #LaLupa23Mpic.twitter.com/qVRbfbMEz1 — La Lupa de la mañana (@LaLupaTRECE) March 23, 2021

La retirada de estos signos de, en este caso las Islas Baleares, no parece resultar un hecho fortuito y así lo expresa Emilio Sáenz-Francés: “Si fuera fruto de que alguien ha tenido una mala mañana… uno puede pensar que hay un problema de formación y se podría quedar ahí. Pero cuando uno analiza en el tiempo y uno ve que en otras partes de España ha ocurrido lo mismo la conclusión lógica es que hay un proyecto premeditado de alterar la historia porque es un impedimento para ese nuevo momento al que se quiere llegar. Me parece preocupante”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿En qué afecta el revisionismo a las futuras generaciones?

El historiador, Emilio Sáenz-Francés, considera que se están perdiendo oportunidades de que nuestros jóvenes se formen y desarrollen la curiosidad: “Si no tenemos historia, si no tenemos filosofía, si no tenemos literatura… si no tenemos todo lo que arma intelectualmente a una persona y que le permite no ser engañada, nos dirigimos a un lugar siniestro. Lo que ha sucedido en Palma elimina la posibilidad de que un joven que pase por la calle busque en Google quién era este personaje. La perversión, cuando se hace lentamente, parece que es menos perversión, pero no por ello lo es”.

�� "Las humanidades arman intelectualmente a una persona y le permiten no ser engañada. Esto impide que un joven, que pase por esa calle, busque en Google quién era este personaje"



�� @ESFrances, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en @UCOMILLAS, en #LaLupa23Mpic.twitter.com/Q7P29TohN6 — La Lupa de la mañana (@LaLupaTRECE) March 23, 2021

Para finalizar, Emilio Sáenz-Francés dejaba claro cuáles son las intenciones de la retirada de estos nombres de las calles de España: “Se trata de aplicar categorías del presente al pasado, pero no solo con la frivolidad del ignorante, sino con el plan y el sistema del que quiere que, olvidando algo, sea más fácil construir algún tipo de fanatismo político”.