Ana Samboal: "Meterse en casa ha traído es una catástrofe económica de proporciones aún están por ver"

La supervivencia del hombre, del ser humano, se basa en su capacidad de protegerse ante los riesgos y para vencerlos. Cuando llegó el covid a nuestras vidas, la forma de sobrevivir fue meternos en casa. Cubrirse ante un riesgo nuevo y desconocido. La forma de enfrentarse a él, a medio y largo plazo, es la medicación, los antibióticos que puedan vencerlo o la vacuna para cubrirnos ante ello.

Lo que no puede ser es que cada vez que aparece una ola, cada vez que va a más, nos metamos de nuevo en casa. Eso significa que no hemos aprendido a protegernos. Cuando llueve, la primera vez nos mojamos. La segunda aprendimos a hacer paraguas, a crear tejidos que nos protegen y nos cubran de esa lluvia. La solución de meterse en casa lo que ha traído es una catástrofe económica de proporciones que aún están por ver.

La prueba está en el turismo. Es el sector más pujante de la economía española. Representaba entorno al 13 por ciento del Producto Interior Bruto, eran casi de 3 millones de puestos de trabajo solo directos y hemos retrocedido a niveles de la década de 1960. Hemos retrocedido 50 años porque no hemos aprendido a protegernos. Hemos aprendido que si nos metemos en casa y nos cubrimos, el covid no nos cae pero después el riesgo no será el covid: serán las colas del hambre que van a crecer, y mucho.