Ana Samboal: "Los que claman por libertad, que ya la tienen, necesitan un poco de historia en las aulas"

Dicen que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Quizá por eso nos está pasando lo que nos está pasando. Una gran mayoría de españoles, los que nacieron después del golpe de estado del 23-F, un 70 por ciento, según una encuesta que ha publicado el diario 'La Razón', no sabe ni lo que fue el golpe del 23 de febrero de 1981. No sabe el papel que jugó el rey de España, el Jefe del Estado para conjurar ese golpe ni las personas que desde el estamento militar y desde el poder civil le ayudaron a acabar con ello en menos de 24 horas.

Quizá por eso estamos viendo comportamientos y declaraciones como las que estamos viendo en los últimos días. Con un Bildu que sabe lo que fue el golpe y lo que significó la figura de don Juan Carlos, pidiendo democracia, libertad o derecho a la libertad de expresión. Como también lo pide Esquerra. Como lo piden otros socios parlamentarios del Gobierno.

Quizá por eso en las calles, muchos chavales queman contenedores y se enfrentan a las Fuerzas de Seguridad del Estado. No conocen la historia, no saben lo que significó la construcción de la democracia ni el pacto de la reconciliación entre los españoles que vivieron la Guerra Civil, ni lo que costó construir el sistema vigente de libertades públicas. Ha dicho el Rey, Felipe VI, que la democracia hay que protegerla porque siempre está en riesgo.

Tal vez lo que les hace falta a estos que claman por libertad, que ya tienen, por eso pueden clamar por ella, es un poco de historia y educación en las aulas.