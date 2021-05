Ana Samboal: "Teresa Ribera lleva dos años vendiéndonos coches eléctricos y resulta que no se venden"

Vídeo

Fue uno de los asuntos que centró el debate en las elecciones autonómicas en Cataluña: la instalación de una fábrica de baterías para coches eléctricos en Barcelona. Hubo debate porque se había hablado de ello en Asturias, incluso en León, y en Extremadura había una mina abierta con extracción de litio para eso, para construir baterías.

Pero no, la fábrica se iba a ir a BCN con la excusa o el argumento de que allí estaban las fábricas de coches. Ahora llega el presidente del grupo Volkswagen, que es el que incluye a la marca Seat y dice que solo va a construir esa fábrica de baterías si se venden coches eléctricos en España.

A estas alturas, cuando la ministra Teresa Ribera dijo que el diésel tenía los días contados hace dos años, cuando lleva dos años vendiéndonos coches eléctricos y movilidad del futuro, resulta que no se venden coches eléctricos en Barcelona. El presidente del grupo Volkswagen dice que no se dan las ayudas suficientes. Quizá sea una de las causas. Otra, que va a usted a comprar un coche eléctrico y vea usted dónde puede repostar. O pone el enchufe en el garaje o puntos en las ciudades hay muy poquitos, por no decir casi ninguno, por no hablar de las carreteras.

Es decir, que la promesa que lleva dos años en el candelero puede ser papel mojado. Eso con el coche eléctrico. Con otras cosas, lo mismo y más. Mucho ruido y nueces pocas.