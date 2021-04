Ana Samboal, sobre la vacunación en España: "Vamos mucho peor que otros países europeos"

Vídeo

Ha comenzado ya la vacunación con Janssen en Europa. Todo apunta a que paulatinamente vamos a ir cogiendo velocidad de crucero. Eso sí, vamos mucho peor que otros países europeos. En Dinamarca ha concluido ya la campaña de vacunación. No es comparable, cierto, tiene poco más de cinco millones de habitantes. Pero en términos de volumen de población, Polonia es probablemente el país más cercano a España. Tiene en torno a 40 millones de habitantes.

Nosotros, según el último padrón del INE, 47 millones. En Polonia, el 10 de mayo esperan haber concluido la campaña. Todos los polacos mayores de 18 años que hayan querido vacunarse, lo habrán podido hacer antes de esa fecha. Aquí en España, según los objetivos que se ha marcado el presidente del Gobierno, y que pocos ven factibles, el 70 por ciento de la población, 33 millones, se habrán vacunado a finales de verano. ¿Qué estamos haciendo mal?

Podemos culpar a la Unión Europea de que ha comprado tarde y mal las vacunas. Parece que no lo ha hecho de la forma más diligente posible pero ahí estamos ene l mismo barco que los polacos. ¿Quizá es que a la hora de gestionar el envío de vacunas a España nosotros tampoco lo hemos hecho lo suficientemente bien? Por centros de vacunación no se puede uno quejar. Solo en la Comunidad de Madrid están funcionando los hospitales, cuatro grandes centros de vacunación masiva y en otras comunidades autónomas ocurre otro tanto de lo mismo. ¿Por qué vamos a esperar hasta el final del verano o por qué no nos queda otro remedio que esperar hasta finales de verano? Desde luego, en términos económicos, vamos a pagarlo.