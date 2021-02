Ana Samboal, sobre las elecciones: "Lo que ocurra en Cataluña nos afecta clara y directamente"

Vídeo

Es difícil saber qué va a ocurrir en las elecciones catalanas este fin de semana. Es difícil porque no sabemos cuáles son los factores que van a influir en la decisión de voto de cada uno de los electores. Si habrá personas que se queden en casa por miedo al covid o si el voto por correo sustituye el voto en urna. Si se va a votar en clave nacionalista, no nacionalista, o separatista, no separatista, o se va a votar en clave de gestión, en qué han hecho por mí mis gobernantes en los últimos años, desde las últimas elecciones.

Es difícil porque hemos vivido un drama personal tan duro, tan terrible, más las personas que han perdido a seres cercanos o queridos que no sabemos qué factores tendrán en cuenta al ahora de tomar esa decisión, a la hora de elegir una papeleta.

Lo que sí está claro es que esas elecciones son muy importantes, no solo en clave local o regional, sino también en clave nacional. En función de los resultados y de las políticas de alianzas, tendrán influencia clarísima en el resto del país y en el Gobierno de España. Lo curioso es que lo que ocurra en Cataluña, cada vez genera más desafección en el resto del país, a pesar de que nos afecte de forma clara y directamente.