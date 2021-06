Ana Samboal, sobre el IVA de la luz: "Vamos poniendo parches a medida que surgen los problemas"

Vídeo

Vamos poniendo parches a medida que surgen los problemas, dejando pasar la oportunidad de reformar a fondo los sistemas. Ocurre con el sistema eléctrico. Van a poner el parche de bajar temporalmente el IVA de la luz. ¿Por qué no entrar a fondo en la cuestión? Acabamos e cambiar la tarifa, intentando trasladar el consumo de los hogares a las horas valle para tirar principalmente de las energías renovables que son las más baratas, porque son las que primero vuelcan al sistema.

Sin embargo, hemos perdido la oportunidad, por ejemplo, de incentivar el uso de esas renovables retribuyendo a los consumidores que vuelcan a la red. Si ponemos en los tejados, por ejemplos, placas fotovoltaicas podemos usar la energía gratuita en el momento que se produce pero el sobrante, el que no se puede almacenar, el que se vuelca a la red, nos lo retribuyen a un precio mínimo. Infinitamente inferior al que pagamos por consumir. Esa es una oportunidad perdida entre otras tantas, como la del IVA eléctrico.

El Gobierno argumenta que Bruselas le pone problemas. No, Bruselas le pone problemas con el IVA superreducido pero no con el IVA de la luz, que en otros países de nuestro entorno es mucho más bajo. ¿Por qué no revisar esas tantas cuestiones que entran en nuestra factura y que nada tienen que ver con nuestro consumo? Por ejemplo, el parón nuclear o el uso del carbón, que queda ya muy en el pasado. Ciñámonos a lo que estamos pagando en la tarifa eléctrica, veamos cómo pagamos esos otros conceptos que quedan pendientes. Sería una buena oportunidad para reformar a fondo el sistema. Otra oportunidad que hemos dejado pasar.