Ana Samboal: "Sería bueno que Pedro Sánchez recordara la experiencia de Zapatero: negó la crisis económica"

Iván Redondo, el director de gabinete del presidente del Gobierno, ha defendido la gestión del ejecutivo en esta crisis diciendo que no sabíamos lo que se nos venía encima y que era difícil de calibrar. Hay informes previos y alertas muy serias de la OMS o de la Comisión Europea y teníamos la experiencia de Italia. Pero bien. Podemos llegar a aceptar que no sabíamos la que se nos veía encima que no éramos capaces de calibrar la crisis tan profunda que teníamos delante de nuestras narices. El tiempo daba para jugar la eficacia y la eficiencia de las personas que han gobernado esta situación. Ahora bien. En este momento sí sabemos lo que tenemos encima.

Tenemos una crisis sanitaria que todavía no se ha cerrado y una crisis económica brutal, con una caída del PIB en el segundo trimestre que puede ser del 20%. En solo tres meses, habrá que ver como evoluciona la economía. Y ahora que sabemos la que tenemos encima es cuando sí se pueden calibrar las decisiones del Gobierno.

No se entiende que el ministro de Fomento lleve días haciendo oídos sordos a las llamadas de la Comunidad de Madrid a controlar la situación en Barajas y en todos los aeropuertos españoles. Una oportunidad magnífica para mandar el mensaje de que estamos controlando la situación de que somos un país serio, fiable y que podemos ofrecer una estancia segura a todos los que vengan. No se entiende que no estemos construyendo un presupuesto acorde a la crisis económica que tenemos y acorde a lo que nos va a pedir la Comisión Europea si queremos fondos comunitarios para salir del hoyo.

No se entiende que no se estén tomando medidas encaminadas a cumplir con lo que han pedido las empresas y que es de puro sentido común económico: la reindustrialización, digitalización o seguridad jurídica. Ahora que ya sabemos lo que tenemos encima, es hora de actuar. Sería bueno que Pedro Sánchez recordara la experiencia de Zapatero: negó la crisis económica hasta que le cayó encima como una losa, el día que llegó al Congreso y tuvo que bajar de golpe y porrazo salarios públicos y pensiones. Esperemos que no llegue este momento.

