Ana Samboal: "Estamos como en 2008. Nos dimos de bruces y parece ser que vamos a tropezar con la misma piedra"

Quizá tengamos que esperar unos meses para darnos de bruces con la dura realidad pero no será porque no nos lo hayan advertido. La comparecencia del gobernador del Banco de España, la Comisión de Presupuestos del Congreso ha sido realmente clarificadora. ¿Qué ha dicho Pablo Hernández de Cos? Que la economía se va a deteriorar en el tercer trimestre de este año, que lo peor todavía no ha llegado y ha dicho que el presupuesto, que es el principal instrumento de política económica del que dispone un Gobierno, es absolutamente irreal.

Que calcula unos ingresos que no sabe de dónde van a venir, porque están realmente inflados. Que no es el momento de poner impuestos porque hay que dejar que la economía productiva esté, en la medida de lo posible, al máximo rendimiento. Y que quizá habría que subir el salario a los sanitarios que están haciendo un esfuerzo extraordinario, pero que el resto de los funcionarios o los pensionistas, teniendo en cuenta cómo están los precios, pueden esperar.

Estamos como en 2008, a principios. Oíamos advertencias, serias advertencias, y al final nos dimos de bruces con la dura realidad. Parece ser que vamos a tropezar con la misma piedra. Y no va a ser por que el gobernador del Banco de España no lo haya dicho.