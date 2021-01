Ana Samboal: "En Andorra el IRPF es del 10%. En España puede superar el 50%. ¿No hay un término medio?"

Vídeo

Los 'youtubers' se van a Andorra y nos llevamos todos las manos a la cabeza. "¡Qué insolidarios!". Antes de los 'youtubers' se fueron deportistas o artistas. La pregunta es: ¿son realmente insolidarios? Es verdad que en parte lo son. Han generado gran parte de beneficios en el territorio nacional y lo justo es que contribuyan a la sociedad en la que viven. Son afortunados. Han trabajado mucho también, los ingresos no caen del cielo. O han tenido suerte. Es bueno que se acuerdo un poco de sus semejantes.

¿Pero hasta dónde llega el nivel de impuestos que tienen que debemos pagar para que no nos desincentive a trabajar o nos incentive a salir corriendo a otros países con una fiscalidad mucho más baja? En Andorra el IRPF es del 10 por ciento. En España, en algunos casos supera el 50 por ciento. ¿No habrá un término medio?

Trabajar un tercio del año para Hacienda, para los que te rodean, quizá es poco para algunos. Trabajar la mitad del año para pagar infraestructuras, sanidad, educación, hospitales puede entrar dentro de lo justo. Pero trabajar nueve o diez meses de los doce que tiene el año para Hacienda invita a uno a salir corriendo a Andorra o a cualquier otro país, sobre todo si no necesitas una infraestructura física. Con un ordenador y en cualquier sitio montas el negocio. O por lo menos a trabajar un poquito menos y a descansar un poquito más. Miremos la justa medida del impuesto que contribuya a mejorar nuestro entorno y ayudar a los menos afortunados, y que no nos expolie y nos quite las ganas de trabajar.