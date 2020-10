Ana Samboal: "A alguien se le ha ocurrido que las fronteras autonómicas, que son artificiales, funcionan"

Vídeo

El confinamiento domiciliario fue un éxito para doblegar la curva de contagios del covid. Lógicamente si estamos encerrados en casa, si no nos movemos, si no nos relacionamos apenas con nadie, lo raro es que el virus pase de persona a persona. Llega un momento en el que la cadena de transmisión se cortocircuita. Ahora vamos a probar una segunda variante porque no podemos estar encerrados en casa porque tenemos que trabajar, porque tenemos que producir, porque tenemos que vivir.

Entonces hemos probado una segunda variante, el confinamiento autonómico. Es decir, una persona que esté en Ávila se puede ir a León, Palencia o Burgos pero no puede ir a Madrid, que es una provincia limítrofe. Debe ser que a alguien que se le ha ocurrido que las fronteras autonómicas, que son artificiales, que no existen, que no responden a ninguna lógica y técnica, funcionan.

De momento, lo único que ha funcionado y eso está probado, es la tecnología y la responsabilidad personal. Las muestras más claras en Asia, en Japón, en Singapur. Por cierto, ¿la aplicación Radar-COVID funciona?