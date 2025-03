El expresidente socialista de Extremadura explica por qué considera que el PSC es "tan nacionalista" como Esquerra: "Me puede costar un disgusto"

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura, abordaba en 'La Gran Pregunta' de TRECE, el acuerdo del Gobierno con Junts, sobre el tema de las competencias de inmigración: “Hay dos versiones. La de Junts y sus portavoces, que dicen que para residir en Cataluña hará falta conocer el idioma catalán, y la del Gobierno de España y sus ministros, que dicen que no”. Para salir de dudas, considera que “lo lógico sería que el presidente de la Generalitat de Cataluña, que es el que va a recibir la competencia, hablara, porque él va a ser el encargado de ejecutar una competencia que han negociado no con él, la han negociado entre dos partidos políticos”, apunta mientras señala que se están negociando competencias a espaldas de Salvador Illa.

Preguntas y dilemas¿Pueden expulsarte de Cataluña? ¿Cuántos Estados existen en España?

El expresidente de Extremadura plantea un dilema: “Debería el presidente aclararnos qué piensa hacer si tiene esa competencia. En el supuesto que se apruebe. Pero tendrá que aclararnos muchas cosas, cómo la va a ejercer, y si acaso, por ejemplo, por no saber el catalán, alguien podría ser expulsado de Cataluña, ¿de dónde se le expulsa?, ¿de Cataluña o de España? Porque si fuera solo de Cataluña, quiere decir que, pasado el delta del Ebro, podría entrar a vivir en Castellón. Y entonces, cómo es posible que en un país único como es España, uno pueda vivir en Castellón, pero no pueda vivir en Barcelona. En el supuesto de que lo expulsaran de toda España, ¿qué autoridad tiene el presidente de la Generalitat de Cataluña para expulsar a un ciudadano de toda España?”.

Glòria Sánchez / Europa Press Carles Puigdemont

“No tiene ningún sentido que Puigdemont ande diciendo que esta es una competencia de un Estado a otro Estado”, se pregunta Juan Carlos. “Yo me voy a volver loco. ¿Cuántos Estados existen en España? Si acaso fuéramos dos Estados, quiere decir que en la Unión Europea falta uno, porque que yo sepa solamente son 27, pero si Cataluña es un Estado, tendríamos que ser 28. Y si acaso fuéramos 27, o bien sobra un idioma, o bien falta un Estado. Es decir, es un lío tremendo, que yo creo que tenemos derecho los españoles a que se nos aclare definitivamente qué es lo que se pretende y qué es lo que se quiere”, sentencia.

“la destrucción total del Estado”

Rodríguez Ibarra considera que el tema de la inmigración “en absoluto puede ser transferido por un Gobierno central a una comunidad autónoma”, porque de ser así podría pasar “como pasa con la deuda, que algún día todas las comunidades autónomas tengan la capacidad de decidir quién entra en tu territorio y quién no entra en tu territorio. Eso sería la destrucción del Estado”.

En este momento, el Partido Socialista, insiste en defender la constitucionalidad de esta medida, pero dentro del propio partido hay quienes consideran que está más cercana a un partido como Vox que al propio socialismo. Así lo expresaba el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page: “A mí me produce bochorno. A mí me parece que los planteamientos de Puigdemont son similares a los de Vox, pero en este caso, además, independentista. Básicamente, me gustaría que tanto muro y tanto muro se planteara realmente frente a Puigdemont. A estas alturas está saliendo muy caro. El PSOE somos mucha gente. Yo creo que este acuerdo no se corresponde para nada con nuestros planteamientos, pero no es un hecho aislado, es simplemente un rosario, a mi juicio, de incoherencias muy considerables, que pasan factura y esto es jugar con fuego, son temas muy fuertes, que a lo mejor no tienen una repercusión mañana o pasado mañana, pero sí la van a tener en las próximas generaciones”.

El expresidente de la Junta de Extremadura reconoce que cualquier competencia del Gobierno central puede ser transferida a una comunidad autónoma, pero lo que hay que saber es qué tipo de competencias podrían ser delegadas o transferidas: “Por ejemplo, la defensa nacional, competencia exclusiva del Gobierno. ¿Puede ser transferida o delegada a una comunidad autónoma? No. Y esta tampoco debería ser transferida. Son competencias exclusivas del gobierno central para que se identifique lo que es un Estado en su conjunto. Si empiezas a trocearlo, el Estado se parte y se rompe”. En este punto aboga por hacer uso del “sentido común” para saber qué y qué no se puede transferir.

Europa Press Pedro Sánchez

Esquerra Republicana = Partido Socialista de Cataluña

“Te voy a decir algo que, a lo mejor, me va a costar un disgusto”, avanzaba Juan Carlos antes de exponer su reflexión sobre la inexistencia del Partido Socialista en Cataluña: “El Partido Socialista de Cataluña antes se llamaba Partido Socialista-PSC. Si se llama Partido Socialista de Cataluña, es que es un partido de Cataluña. De igual forma que no pienso que Esquerra Republicana de Cataluña se preocupe por los intereses de los extremeños, tampoco pienso que el Partido Socialista de Cataluña se preocupe por los intereses del resto de los españoles. Se preocupará por los intereses de su comunidad autónoma. Por eso no es gratuito que se haya quitado la parte primera del nombre, y se ha quitado lo de PSOE, y se ha puesto solamente Partido Socialista de Cataluña”. El expresidente de la Junta de Extremadura finalizaba confesando que, en este hecho, hay algo que le “rechina”, y es que “creo que tan nacionalista es Esquerra Republicana como Partido Socialista de Cataluña”.