El torero Tomás Rufo, en 'La Azotea' de TRECE: “Todavía no han visto al Tomás Rufo en plenitud”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, un invitado muy especial: Tomás Rufo. El torero, de 22 años, ha comenzado la entrevista hablando de cómo está viviendo su primera temporada como matador: “No todo el mundo sabe todos los esfuerzos que hay detrás de los triunfos y es un año, para mí, muy importante”.

¿Cómo lleva ser la revelación de este año?: “Es o que uno siempre ha soñado. Estoy con ganas de que la buena racha que llevamos siga. Han empezado las cosas muy bien en Madrid y Sevilla que son plazas muy difíciles”. Tras ocho tardes, 30 orejas y un rabo, Tomás se ha posicionado como uno de los mejores toreros del mundo.

Tras salir por la puerta grande, Tomás asegura que “todo el trabajo se ve recompensado. Cortar orejas en Madrid es muy complicado y cuando lo consigues tardas en asimilarlo. Todavía no han visto, en plenitud, al Tomás Rufo pleno. Creo que sé torear mucho mejor y lo único que no se puede reprochar es la actitud”.





Durante la corrida en la Maestranza de Sevilla cayó mucha agua. Tomás recuerda ese momento: “La plaza se vuelve una pista de patinaje. Tuvimos que tirar de zapatilla de tacos para poder agarrar porque los tres primeros toros fueron muy difíciles. Al final cuando hay ganas te olvidas de lo demás, pero se puso cuesta arriba la tarde”. Tomás siempre defiende que cuando sale al ruedo deja su vida en manos de Dios: “Siempre digo que sea lo que Dios quiera. Cuando sales a la plaza sales a jugarte la vida, pero creo que cuando vas con esa mentalidad los toros te cogen menos”.

Son muchos los que destacan su madurez y templanza a sus 22 años: “Yo intento ser natural. Cuando te creas un papel… por algún lado te descubren. Yo intento ser en la plaza yo mismo, no intento parecerme a nadie. Sí, me fijo en todos y puedo ver que todos son naturales”. Tomás destaca como referentes a Julián López Escobar, conocido como El Juli: “Me ha demostrado una calidad humana conmigo de quitarse él sombre y lo admiro muchísimo como torero y persona”.

Tomás Rufo nace en Talavera de la Reina, Toledo, y nadie en su familia está relacionado con el mundo del toro. ¿De dónde le viene la vocación?: “Mi padre se dedica a recoger la carne de lidia de los festejos y le acompañaba a ver toros durante su trabajo. Ahí empieza mi relación, pero no era algo que me llamase la atención. Pepino es un pueblo muy taurino y había una peña que hacían un par de fiestas al año y yo estaba ahí y me animé a salir y me enseñaron y me gustó. Mi madre no quería, los padres siempre quieren para sus hijos lo mejor, pero lo que menos riesgo tenga”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tomás Rufo habla de la tauromaquia

Como joven torero, con 22 años habla alto y claro sobre la cultura de la tauromaquia: “Los toros interesan. Se ve mucha gente joven, muchos medios de comunicación volcados con los toros, la gente famosa no se esconde y dicen que les gustan los toros… los toros son cultura y tenemos que ocupar el puesto que merecemos. Hay muchas familias que viven del mundo del toro”. ¿Qué opinión tiene Tomás de los detractores?: “Yo respeto muchísimo a la gente que no le gustan los toros porque todos somos libres de tener unos ideales. Para opinar hay que conocerlo, si lo conoces y sigues pensando lo mismo, te voy a respetar”. Durante toda la entrevista, Tomás ha destacado la importancia del trabajo que realizan los ganaderos.

Dale al PLAY para escuchar la entrevista completa.

Tomás Rufo responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a preguntas indiscretas formuladas por personas que los conocen muy bien. La primera pregunta viene de la mano de Antonio Jiménez:¿Cómo definirías tu estilo? ¿Completarías el cartel de la beneficencia?: “No me gusta colgarme etiquetas, pero sí me considero un torero clásico, con la figura erguida y cuando el toro me lo permite, relajado. Y en cuanto a la beneficencia… una de las tardes más importantes de toda la feria… me encantaría estar allí, pero es algo que no depende de mí”.

La segunda pregunta la formulaba Sixto Naranjo: ¿Qué deben hacer los toreros más jóvenes para atraer a las próximas generaciones?: “Hace poco, Gonzalo Caballero ha estado con mucha gente joven y niños… también con bonos. Es importante que el aficionado tenga acceso a nosotros. Es importante dedicar un rato a los aficionados”.

Por último, Íñigo Palomar preguntaba por cómo afronta el torero un fracaso después de grandes éxitos: “Hay que tener la cabeza preparada porque no todo puede ser bueno. Hay que volver a entrenar y a prepararse. Hay que estar a la altura cuando las oportunidades se pongan delante”.