Tania Llasera desvela, en primicia en ‘La Azotea’ de TRECE, detalles de su próximo libro ‘Mujer tenía que ser'

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, a una invitada muy especial: Tania Llasera. La actriz y presentadora ha inundado el plató con su energía positiva para hablar, en primicia, de su último libro: “Todo lo que he aprendido quiero compartirlo con las demás mujeres, sobre todo ahora que con las redes sociales hay mucha presión. He decidido escribir un libro para todas las mujeres titulado ‘Mujer tenía que ser’. Es un libro que le hubiera gustado leer a todas mis Tanias anteriores. Hay muchas maneras de tomarle la vida, pero compartir es bien”.

Tania es madre de dos pequeños y, en anteriores ocasiones, ha afirmado que ser madres es como ser famosa: “Se parece en la responsabilidad social, de ser un ejemplo. Hago lo que puedo, no sé cómo lo compaginamos, pero lo hacemos. Me quejo mucho porque lo necesito sacar”. Además, Tania le da mucho valor al equilibrio: “Lo he encontrado con años de terapia. Siempre tenía mucho miedo a no tener trabajo y ahora puedo decir que si no me dedico a la tele, escribo libros y puedo ser profesora de inglés y tampoco se me caen los anillos por limpiar”.

Tania Llasera se siente “muy libre” ahora que existen las redes sociales y que ha retomado una de sus pasiones, la escritura: “Yo quiero ayudar a cualquier mujer. Es importante poder aceptar tu cuerpo tal y como es. Si consigo eso, ayudar a unas pocas mujeres, sería muy feliz”.

La presentadora siempre ha hablado abiertamente de la salud mental: “Los espacios cerrados me dan mucha claustrofobia. Cuando empecé en la tele me dio por encerrarme en casa por miedo a no ser anónima. No se habla lo suficiente de la salud mental”, afirma Tania y continúa: “Tienes que mirarte y es muy importante aceptarte, no luchar por ser otra persona. Se empieza por cuidarte, no por quererte. El libro que estoy escribiendo va a ayudar”.

Tania Llasera denunció en las redes sociales la disparidad de tallas en grandes cadenas de ropa: “Se ha normalizado el juicio al cuerpo ajeno y la comparación constante. Los demás se ven con derecho a hacer una crítica de tu cuerpo. Es muy sintomático de la enfermedad que tenemos que es la “bellecitis”. ¿Por qué no podemos normalizar un tallaje?”.

La presentadora dejó de exponer a sus hijos en redes sociales después de un episodio que vivió en la calle: “Una mujer se acercó a mi hijo y le dijo que era una amiga de su madre y me asusté. Decidí dejé de exponerles que es una manera de protegerles. Mi hija lo lleva bien, pero mi hijo prefiere que no me conozcan porque es más tímido”.

Su último libro publicado se titula ‘La vida a mordiscos’ y Tania explica la divertida anécdota que esconde: “Soy amiga de Anne Germain y un día me dijo que sabía que tenía un libro en mente y que lo escribiera. Me dijo que se lo decía una mujer, que era mi abuela”.

La vida de Tania Llasera

Tania es hija de un vasco y una inglesa. Así recuerda su infancia: “Tu primer amor es tu madre, y tu padre te enseña que hay más mundo. La relación con tu madre define lo que valoras en otras mujeres. He sacado la puntualidad de mi madre y la disciplina de mi padre”.

“Yo siempre he tenido una adolescencia muy difícil y tengo una hija que es peor que yo. Hay momentos que no puedo con ella, y solo tiene tres años”, bromeaba Tania. Dale al PLAY para descubrir más anécdotas de la vida y familia de Tania Llasera.