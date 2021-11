Rocío Monasterio en ‘La Azotea’ de TRECE: “Hay que fomentar que los niños tengan criterio propio”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este miércoles, a una invitada muy especial: Rocío Monasterio. De profesión arquitecta, la presidenta de VOX en la Comunidad de Madrid comenzaba contando cómo es su día a día con, además, cuatro hijos: “Lo de la noche madrileña me fascina. Cuando tienes familia numerosa es importante no dejar de hacer cosas que hacías antes porque si no acabas hablando solo de niños. Hay que mantener ese mundo de amigos”.

Rocío asegura que acostumbra a dormir más como política que como arquitecta: “Los arquitectos trabajamos mucho de noche, acostumbramos a dibujar de noche y pasabas noches enteras sin dormir. Cuando estaba en la universidad nos enviábamos mensajes, entre compañeros, a través de la radio porque no había móviles”, y añadía, “Los políticos acostumbran a trabajar poco, los trabajos del mundo real son mucho más duros. Ser camionero es complicado y nadie habla de todo eso. No estamos los políticos para decir que el mundo político es muy complicado”.

Sobre la reforma del Gobierno en la educación que acabará con los exámenes de recuperación en la Educación Secundaria, Rocío opinaba: “Me parece que no es pensar en el futuro de sus hijos. Si no aprendes a esforzarte llegar a la madurez sin aprender a sobreponerte a las cosas que te pasa. Hay países donde se premia a la gente que tropieza, si le sale mal crear una impresa, se le impulsa a crear otra. Tenemos que fomentar el esfuerzo, estamos acostumbrados a la inmediatez. Creo mucho en el trabajo a largo plazo”.

Con 4 hijos… ¿Cuándo pone lavadoras, Rocío Monasterio?: “Los domingos pongo muchas lavadoras. Las familias numerosas estamos acostumbrados a hacer números. No me quiero imaginar a alguien que esté en ERTE porque la extraescolar del niño la va a tener que seguir pagando, la lavadora la va a tener que seguir poniendo… por eso me parece una frivolidad cuando los políticos hablan de temas que no solucionan nada a la ciudadanía”.

“Me encantaría poder ir a recogerles todos los días. Iván y yo nos peleamos por quién lleva a los niños y quién los recoge. No es una rutina, es algo que nos encanta”, Rocío cuenta su día a día: “A veces tengo televisión muy pronto y viene el maquillador a casa. Me levanta pronto y hago las enmiendas y trabajo antes del desayuno. En casa no los tenemos en una burbuja, se les incentiva a leer el periódico. En la cena preguntan de todo lo que han leído. Desde pequeña me enseñaron a tener criterio. El no enseñar a los niños todas las realidades empobrece la sociedad”.

El matrimonio entre Rocío Monasterio e Iván Espinosa forma un tándem político en las filas de VOX: “Somos muy competitivos, siempre hemos trabajado juntos. Iván y yo tenemos un mundo previo en el que hemos trabajado 20 años juntos y cuando lees algo lo ves desde muchos puntos de vista diferentes, no solo desde la política y eso es lo que enriquece”.

Rocío Monasterio responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a tres preguntas indiscretas formuladas por tres personas muy curiosas. La primera pregunta viene de la mano de Ana Isabel Martín, ¿Cómo eres capaz de conciliar tu trabajo con cuatro hijos?:“Lo hago de forma imperfecta. Yo no me siento con ellos a hacer los deberes, tienen que intentarlo, y cuando ya lo han intentado y no pueden, pues ya pueden preguntar. Hay días que es complicado porque tengo Pleno y los mayores se encargan de ayudar a los pequeños”.

La segunda pregunta la formulaba Carmelo Encinas, ¿Te sientes más realizada con la política o con la arquitectura?: “La arquitectura tiene un componente social muy importante, y la política también. Lo que tengo es vocación social. Lo que me gusta es arreglar cosas de la sociedad. La política compensa cuando ves que alguien está mejor por algo que tú has hecho”.

Por último, Fernando Jaúregui preguntaba si las redes sociales son o no enemigas del periodismo: “Creo que lo son de los malos periodistas. Creo que es compatible la profesión del periodismo y las redes sociales. El trabajo del periodismo tiene que estar ligado con la verdad”.