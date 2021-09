El recorrido actoral de Fernando Cayo en ‘La Azotea’ de TRECE: de “Manos a la obra” a “La casa de papel”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, a un invitado muy especial: Fernando Cayo. El actor, escritor y músico ha venido a presentar su última obra de teatro ‘¡¡Por todos los dioses!!’, que parte de la infancia de Cayo y la afición de su padre a la mitología griega: “Va muy bien, fue una actuación especial porque fue en Salamanca. Es un texto que he escrito yo, es producción propia y lo hago yo solo con un percusionista en directo. No existen en España espectáculos como este.”. Además, esta no es la única función que está realizando, también se sube al escenario con la obra ‘Antígona’: “Son totalmente distintas, son dos mundos. La ‘Antígona’ que hago es una versión muy cañera y juvenil. El personaje de Creonte se lleva por delante todo lo que pilla y lleva muchas personas de figuración, es muy compleja. Es un clásico moderno”.

‘¡¡Por todos los dioses!!’ es un recorrido hilarante y crítico por la mitología griega, la vida y lo actual, e incluso desvela algunas anécdotas de la vida de Fernando Cayo: “Las anécdotas están magnificadas. Decir que iba en tractor al colegio es para ubicar a la gente en el contexto de que nací en Valladolid, todo llano y, muy de vez en cuando, un pino entre trigales. Ese paisaje nos ha generado cierto carácter. El componente que más me interesa es el contacto con los espectadores. Tiene mucho de espectáculo de cabaret, es como un espectáculo infantil para adultos”. Fernando Cayo reconocía que ‘El veneno del teatro’ fue la obra que le hizo querer convertirse en actor.

Fernando Cayo ha trabajado con directores de la talla de Pedro Almodóvar, Icíar Bollaín o Ridley Scott: Nos cuenta con qué director ha sido más duro y más fácil trabajar: “Con los directores creo sensación de complicidad, aunque sean creadores muy potentes como J. Bayona. Si veo que voy a tener confrontación con alguien no entro en ese trabajo. Todos tenemos que sumar. Es un trabajo en el que haces familia también hay roces”.

Hay una serie que le marcó a Fernando y es ‘Manos a la obra’ donde interpretaba a Tino, el refinado diseñador de interiores de ‘Manolo y Compañía’: “En esa serie también fui director de casting. Fue una inmersión en el mundo de la televisión muy potente, estaba aprendiendo. Sigue habiendo mucha gente que me recuerda por eso. Le guardo mucho cariño”. A pesar de su larga trayectoria, todavía tiene ambición por descubrir nuevas cosas: “Me gustaría hacer musical puro. He tocado el piano y he cantado en espectáculos, pero todavía no en uno musical. También me gustaría sacar un documental sobre el espionaje en España, y una película, y una serie de televisión… queda mucho por hacer”.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Fernando Cayo?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido: un objeto que les traerá buenos recuerdos. La primera caja escondía una careta de Dalí: “Esto significa para mí la experiencia más potente e internacional que he tenido hasta el momento que es ‘La Casa de Papel’. Es la única serie española con un Emmy. Trabajar con todo el equipo es trabajar con genios y que tienen los medios para hacer las cosas lo mejor posible. El coronel Tamayo ha ido creciendo y ha sido un placer meterme en esa interpretación. Pongo muchas cosas de mí en el personaje, está muy bien escrito. Ellos van escribiendo sobre la marcha y modifican y potencian el personaje, son muy buenos”.

La segunda caja escondía unas mancuernas: “Es una de las herramientas que utilizo para mi trabajo físico. He hecho muchas cosas de acrobacia. Mi trabajo en el teatro tiene mucho que ver con el circo… la expresión corporal, la elasticidad. Organizo cursos con actores en los que el trabajo físico es muy importante. Todo está destinado a tener tu cuerpo disponible para hacer en el escenario lo que necesites”.

Y por último, la tercera caja escondía una foto con su hija Candela: “Cuando estrenamos la última temporada de ‘La Casa de Papel nos hicimos esta foto, porque me gusta ver las temporadas completas con ella. Mi relación con ella es muy bonita, es lo más importante de mi vida. Intento pasar tiempo con ella de calidad. Durante la cuarentena vimos ‘Breaking Bad’ o ‘Lost’”.

Fernando Cayo responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección personas conocidas del invitado le realizan las preguntas para conocer facetas desconocidas de su vida. La primera pregunta llegó de la mano de Jimeno, de ‘Buenos Días, Javi y Mar’ de CADENA 100: “¿Qué ciudad española no elegirías por fea o por tenerla bonita?", a lo que respondía, “Por fea ninguna, España es muy bonito. Elegiría a Valladolid que también se llama Pucela”.

Lucía Crespo, de ‘La Lupa’ de TRECE, formulaba la segunda pregunta: “¿Quiénes son Toto y Blue?”.“Son dos huskys que tengo. Se llama Toto por el perro de ‘El mago de Oz’ y Blue es su hijo. Salgo con ellos por el campo a dar paseos”.

Por último, Jero, crítico de cine, le preguntaba si había experimentado alguna situación, en plena representación, en la que se ha distraído por algún motivo: “Yo recuerdo que una vez hacíamos unas funciones para adolescente y, cuando iba un colegio conflictivo, era una batalla. Normalmente sigue habiendo gente con los teléfonos, pero cada vez menos, cada vez la gente es más respetuosa”.

