La película que cautivó a José Luis Garci: “Me quedé deslumbrado, salí del cine un poco tocado”

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este miércoles, a un invitado muy especial: José Luis Garci. El director y crítico de cine ha comenzado la entrevista hablando de su vigésimo libro ‘Lo que el viento se llevó: un recuerdo y un comentario’: “La memoria no es de fiar. Una cosa es la memoria y otra el conocimiento. He luchado mucho porque quería que lo que se contara fuera verdad. Siempre he tenido buena memoria, aunque la voy perdiendo. En el libro está mezclado esa época con lo que supuso la película”. ‘Lo que el viento se llevó’ es una película icónica que marcó el camino para hacer un tipo de cine: “La película se estrenó 11 años después, es del 39 y se estrena el 50. Los colores eran fantásticos, fue un acontecimiento. Nunca había localidades y mis padres lograron entradas. En el libro cuento mi descubrimiento del cine”.

José Luis Garci asegura que todo el mundo, en España, repetía la frase “Lo que el viento se llevó y lo que el culo aguantó” por la larga duración del largometraje de casi 4 horas: “Había un descanso a mitad de la película, algo que no existía en España”. Victor Fleming dirigió y estrenó en el mismo año ‘Lo que el viento se llevó’ y ‘El mago de Oz’: “La película estaba hecha con tecnicolor. Le dije a mi padre que era más bonito que el arcoíris. Lograron una maravilla, la gente se quedaba deslumbrada”.

José Luis Garci relata una divertida anécdota del momento en el que se dio cuenta que lo suyo era el cine: “Me ha gustado toda la vida. Cuando era chaval hacía atletismo, era muy malo. Recuerdo que un día estaba en la ducha y Teodoro, que estaba al mando de las instalaciones, me dijo “chaval, dedícate al cine” y le hice caso, aunque era una frase hecha”. ‘Lo que el viento se llevó’ fue la primera película de la que Garci se enamoró por completo cuando fueron, él y su padre, al Palacio de la Música a buscar el bolso que su madre había perdido: “Mi padre estaba en el despacho hablando con el hombre y yo sabía que el NODO duraba unos 10 minutos. Estaba lloviendo mucho y me metí detrás de las cortinas. Se fue apagando la luz, había silencio absoluto, y empezó la película. Me quedé deslumbrado, estaba entusiasmado hasta que sentí la mano de mi padre que me decía “vámonos”. Tuve que esperar 10 años para verla, tenía 20 años que despotricaba un poco de la película y cuando la vi me quedé helado. Salí del cine un poco tocado”.

José Luis Garci y ‘CLASSICS’

El programa ‘Classics’ se emite todos los viernes, a las 22h, en TRECE: “Hablamos de muchas cosas, entre ellas de cine. Es un programa en el que debatimos y esta muy bien para estar un viernes relajado. Todas las películas son buenas”. El primer programa se emitió en blanco y negro con ‘Ciudadano Kane’: “La gente no tiene que tener miedo a ver una película en blanco y negro o muda. Me hubiera gustado haber filmado una película muda. Creo que mi generación ya está terminando, y no ver eso es absurdo. Hay plataformas, y hay otra gente que está dando el paso y es así. Es una carrera de relevo”.

Este viernes podremos ver en ‘Classics’ ‘Cara de ángel’, gran película de cine negro de Otto Preminger. ¿Por qué es tan importante revisar los clásicos del cine?: “Es como la universidad. El cine es un arte, el primero del siglo XX, que lo tiene todo y une de todas las artes. Cuenta historia en imágenes y es un recreo”.

José Luis Garci responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a tres preguntas indiscretas formuladas por tres personas muy curiosas. La primera pregunta viene de la mano de Oti Rodríguez Marchante. ¿De las películas que no has visto, cuál te mueres por ver?:“Yo creo que ninguna, porque si no las he visto será porque no me ha llamado”.

La segunda pregunta la formulaba Eduardo Torres Dulce, ¿Podrías explicar por qué cambiarías el Óscar de ‘Volver a empezar’ por haber sido seleccionador de la Selección Española de Fútbol?: “No renuncio del Óscar pero sí me hubiera habido gustado ser seleccionador. También he dicho que hubiera entregado mi Óscar si hubiera podido tener, durante un año, el cuadro de New York Movie”.

Por último, Rodrigo Cortés le preguntaba sobre su deseo de ser escritor por delante de director: “Por lo que sea, la figura de Bogart es la figura del escritor. Siempre pensé que sería perfecto ser escritor, para mí son superhéroes. No pensé en dirigir, siempre pensé que sería guionista. Creo que escribir es un don, pero ser director es un oficio que vas aprendiendo. Nadie te puede enseñar a escribir”.