Pablo Carbonell y Pepe Begines hablan de su unión, en TRECE: “Somos hermanos siameses separados"

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este martes, a unos invitados muy especiales: Pablo Carbonell y Pepe Begines.‘Toreros con chanclas’ es la unión de ‘No me pises que llevo chanclas’ y ‘Los toreros muertos’: “Ya habíamos colaborado juntos y nos gustó. Nos lo pasamos estupendamente”. Para Pepe y Pablo, unir sus bandas ha supuesto “poder hacer el gamberro juntos con su música humorística”.

¿Cómo definen su estilo?: “Ahora el campo es lo más. El “agro” viene de cantar a tu entorno. Le cantamos a los girasoles, al campo, a los trigos… y Pablo se ha convertido a la naturaleza”, apunta Pepe y añade Pablo que ellos “abrazamos al campo y se une con la ciudad. Desde la pandemia me he ido a vivir a la sierra. Cada día bendigo el momento en el que me fui a vivir allí. Mis vecinas son vacas y ovejas”. Pepe y Pablo aseguran que son como “hermanos siameses separados en algún momento” y es que ambos encuentran muchas similitudes en su forma de ser y de percibir la vida.

Los referentes de Pepe Begines y Pablo Carbonell

Ambos aseguran que se niegan a hablar de amor o desamor porque casi todas las canciones hablan de lo mismo: “Hay mucha temática en la vida, hay mucho de que hablar. Además, eso de cantar te quiero al público… ya tenemos a Raphael… soy muy fan de Raphael”, asegura Pablo y añade Pepe que “creo que Gurruchaga ha hecho escuela de cantar de muchas cosas en la vida sin tener que ser de amor o desamor”.

Los orígenes de los ‘Toreros con chanclas’

Pepe Begines explica cómo se compró su primera guitarra: “Cogiendo algodón a mano. No soy gran cogedor de algodón, pero conseguí 25.000 pesetas que me costó mi primera guitarra”. Pablo cuenta su anécdota: “Mi primera guitarra me costó 25$ y la compré en Texas. En un lugar que se llamaba “basura y tesoros” y allí estaba puesta”.

¿Cómo sonaron sus primeros acordes?: “Siempre he sido muy intuitivo, muchos acordes los pongo y no sé cuáles son, me gusta ser mi propio maestro y no quiero perder eso. Yo tenía mis estudios, pero quería comprarme esa guitarra y tener mi primer grupo”, contaba Pepe. Pablo relataba cómo fueron sus comienzos: “Yo nunca he trabajado”, bromeaba, “No teníamos nada, dormía en una cama caliente que era una cama en la que dormía el chico con el que compartía piso y esperaba a que se levantaba y ahí me acostaba sin cambiar las sábanas. Lo recuerdo con mucha ilusión”.

“La gente nos tiene un cariño especial porque pertenecemos al lado feliz de su vida”, y es que, tanto los grupos de Pepe y Pablo relatan cómo muchas parejas se han conocido en sus conciertos y les piden cantar en sus bodas.